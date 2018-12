Satser på fulle hus i romjula

Utestedet Bankers mikser livemusikk med DJs gjennom et tettpakket juleprogram. Nå vurderer de også å åpne dørene nyttårsaften.

– Jula er veldig bra for oss, og årets opplegg minner om suksessen vi hadde i fjor. Det betyr en miks av levende lokal musikk og diskjockeys, sier Kenneth Bratt, som er en av to eiere ved utestedet i Kjøpmannsgata.

Stork og Wavold

I år som i fjor åpnet Stig Sem og hans medmusikanter «juleballet» hos Bankers med Stork Accoustic på første juledag. Andre juledag blir det fullt hus i lokalene. Garantert.

– Da er det tilnærmet kaos. Garantert fullt hus, og særlig for den yngre garde er dette den store festkvelden i jula, sier Bratt. Da er det DJ Ken og DJ Thore som sørger for musikken, før Trondheims store hitmaker Petter Wavold kommer tredje juledag.

– Petter var her i fjor, og ville komme tilbake i år også. Men i år kommer han ikke alene med gitaren, han har med seg bandet sitt, sier Bratt, som fortsetter med DJ Kim fjerde juledag.

Storkveld med Malt

Femte juledag er det klart for det største lokale festbandet for tida. Malt dundrer i gang julas storfest for de voksne stjørdalingene.

– Malt spiller og da blir det igjen garantert fullt. Der har vi også lagt ut billettene til forhåndssalg, så det handler om å være tidlig ute, sier Bratt, som avrunder med DJ Duplo sjette juledag.

Skjønt avrunder og avrunder; det kan bli mer.

– Vi vurderer å ha åpent nyttårsaften. Det har blitt flere og flere spørsmål om dette, og vi ser at det er en trend at folk gjerne går ut denne kvelden. Så langt har vi ikke bestemt oss, men i tilfelle blir det åpent mellom 22 og 02, sier Kenneth Bratt.

Godt år

Han gleder seg til «julekaoset» som med årene har blitt stadig bedre for utelivsbransjen.

– Ja, faktisk har jula blitt bare bedre og bedre. I fjor var det nesten fullt hver kveld.

– Hvor mange er det her når det er fullt?

– Selv om vi har lov til å slippe inn flere er det temmelig fullt her når vi har 230 inne, sier Kenneth Bratt, som snart kan se tilbake på et bra Bankers-år.

– 2018 har vært veldig bra for vår del. Noe av det selvsagt takket være det store antall soldater som var her i forbindelse med militærøvelsen og som er permanent på Værnes. Amerikanerne er temmelig ofte innom og er utrolig fine gjester. Der er det aldri noe tull, sier Kenneth Bratt.

Romjulsfester

Det er ikke bare i Stjørdal sentrum det er festligheter i romjula. På de fleste samfunnshus foregår det fester, og bandet Parat med vokalist Amund Fiskvik innleder romjula med å spille på Elvatun 2. juledag og i Skatval samfunnshus 3. juledag. Også Boost blir å høre fra flere scener i jula. 3. juledag spiller de på Florvang i Flora og 6. juledag sørger de for musikken på medlemsfesten til Skjelstadmark Gammeldansforening på Vårtun.

I Lånkehallen er det som vanlig storfest 5. juledag. I år er det Liv Laga som sørger for musikken, og litt lengre oppi dalen blir det tradisjonell gubbfest 4. juledag. På Elvatun i Elvran er det den unike duoen Daling og Guling som spiller opp. Vømlingene Anbjørn Viem og Terje Hilanmo har med seg gitar og trekkspill og ikke minst repertoaret fullt av umiskjennelige Vømmøl-slagere. Hardingen Daling og fulingen Guling får garantert opp stemningen i grendahuset.

I Kimen er det romjulsswing med Hell Storband 3. juledag. Der gjør veteranen Olaf Holmen comeback som vokalist. Også Kjell Inge Brovoll, Anne Mali Moum og Jon Uthus er vokalsolister.