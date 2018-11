Satser på ny hjemmelaget julemesse-suksess

Sist oppdatert 22/11/2018 kl 14:40

Julemessesjefene i LHL i Stjørdal setter priser på eksklusivt håndarbeid og håper på storinnrykk i helga.

– Kvinnfolkene i laget har strikket på harde livet. Helt som vanlig, sier Mali Øverkil. Rundt et bord sitter det tre rutinerte damer, sorterer og priser og legger fram til salg.

Stjørdal lag av LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) er aktive og har i dag cirka 260 medlemmer. Mange av dem bidrar til en av de aller største aktivitetene gjennom året, nemlig julemessa.

– Dette er en veldig bra inntektskilde for oss. Ikke bare julemessa, men utlodninga vi har samtidig også, sier Øverkil.

Som vanlig er LHLs egne lokaler i kjelleren i Yrkesvegen base for julemessa. Her ligger det som alltid an til at det blir litt trangt, men ikke for trangt. Langs veggene kommer det til å stå bord etter bord med hjemmestrikkede gensere, sokker, votter, hjemmeprodusert julepynt og julegreier og ikke minst mye smakfullt.

– Flatbrød er alltid det aller mest populære. Men vi har også rosetter og masse andre julekaker, reklamerer LHL-damene.

De tar virkelig sin tørn for et aktivt lag, damene i LHL-kjelleren. De 260 medlemmene har masse aktiviteter, og særlig trimtilbudet i laget er Mali Øverkil veldig fornøyd med.

– Det er svømming, styrketrening, gruppetrim og bowling. Alt av aktiviteter er tilgjengelig for våre medlemmer og de koster bare 350 kroner i halvåret, reklamerer Mali Øverkil, som aller først nå ønsker at folk strømmer til julemessa 24. og 25. november.