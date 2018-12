Satser på utleie i idrettsbygda

Den tidligere rusinstitusjonen Fossen i Meråker er nyoppusset. Nå heter det Fossen Utleie og eierne sikter seg inn mot utleiemarkedet i idrettsbygda.

– Under NM på ski er det fullstappet her, og det norske skiskytterlandslaget skal prikke inn toppformen her før de drar til VM i Östersund, sier Irene Haugen.

Hun tilhører ett av tre par som nå har tatt over driften av eiendommene i Fossen Gård og satser gjennom det nyetablerte firmaet Fossen Utleie på å innlosjere aktive mennesker som besøker Meråker.

Hybeltanker

Fossen Rusbehandling var en velkjent og veldrevet rusinstitusjon i mange tiår. Siste bruksområde for Fossen Gård var som asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere. De som nå drifter eiendommene skryter av driftsselskapet Hero Mottak som drev mottaket.

– De forlot Fossen Gård i bedre tilstand enn da de kom hit, skryter Aud Haugen Flaamo.

Hun er datter av Helga Haugen som i mange år var leder ved Fossen Rusbehandling. Sammen med søster Marit Haugen Øverkil og bror Ludvig Haugen har de tatt over eiendommene i Fossen, og etablert aksjeselskapet Fossen Utleie. Åsmund Øverkil er styreleder, mens Kjell Morten Flaamo og Irene Haugen også er med blant de seks aksjonærene som alle eier 16,67 prosent av selskapet.

– Planen var å satse på hybelutleie, men vi kom nok i gang litt for sent, sier Irene Haugen.

50 sengeplasser

Den nyeste fløyen av Fossen Utleie består av tolv dobbeltrom som alle er utstyrt med bad og toalett. Alle disse er pusset opp de siste månedene.

– I tillegg har vi gammelfløyen med like mange rom. Nå er vi fullt i gang med oppussing der. Det betyr at vi kan tilby sengeplass i gode lokaler til 50 personer. Vi har to nye kjøkken og ett bra storkjøkken, vi har flere moderne oppholdsrom og ikke minst har vi en flott spisesal. Det er mer enn nok plass her, sier Irene Haugen, som forteller at de satser på selvhushold, men er ikke fremmed for andre løsninger.

– Dersom det kommer grupper som ønsker matservering fikser vi det også. Vi fikser egentlig alt de ønsker, sier Haugen.

Lokaler for «alt»

Markedet de nå sikter seg inn mot er enkeltpersoner og grupperinger som er i Meråker for kortere eller lengre opphold

– Før sesongen hadde vi rekrutt- og U23-landslaget i skiskyting, og de var storfornøyd. Det gjør at landslaget også skal lade opp her før VM i Östersund. Ellers er det fullt her under NM på ski. Da kommer det krets- og regionlag hit, sier Irene Haugen og Aud Haugen Flaamo.

Driverne av Fossen Utleie satser på at tilbudet deres skal bli attraktivt for mange. Det er kort avstand til mye, og særlig ser de for seg et marked inn mot idrettslag og andre lag som ønsker seg en aktiv samling i Meråker.

– Vi er jo midt i smørøyet for alle som ønsker noen aktive dager. Det kan være langrennsløpere, skiskyttere, alpinister, fotballspillere, håndballspillere, skyttere eller turister som «bare» ønsker å benytte seg av alle de fantastiske aktivitetene og mulighetene vi har i Meråker, sier Irene Haugen.

– Og så har vi lokaler som egner seg for ulike selskap. Skal du ha barnedåp, konfirmasjon eller bryllup så har vi rom, kjøkken og utstyr til det. Attpåtil har vi flotte rom som tilreisende gjester kan leie, sier Aud Haugen Flaamo.