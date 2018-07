Satser stort på nytt industrieventyr

Sist oppdatert 08/07/2018 kl 15:23

Foreløpig er de fire ansatte og har tre pilotkunder. Ambisjonene til GreenFox på Tangen i Stjørdal er vesentlig større. Målet er å selge for over 100 millioner i året.

De lager «byggeklosser» til styringssystemer i industrien.

– Løsningen gjør det mulig å bygge optimale løsninger med et minimalt forbruk av energi og materialer, sier Roger Gullikstad, som er gründer og største eier i GreenFox. Gullikstad er en velkjent industrigründer og nå har han store ambisjoner for sin nye «baby». Tidligere har han vært svært sentral i oppstarten av Micro-Control og ikke minst Aurotech i Tydal. Der var han i 21 år før han trengte endringer, og det var i denne endringstiden han fødte tanken om GreenFox. Nå er tanken blitt til realitet og drømmen vokser i ferd med å vokse seg stor.

– Vi har et 10-årsmål om å omsette for 100 millioner kroner i året. Jeg vet en del om at det tar tid å bygge industri, men dette har vi store forventninger til, sier Gullikstad.

«Alle» bransjer

Produktene som GreenFox produserer og selger kan anvendes i mange bransjer.

– De brukes i måle- og styresystemer innenfor energiproduksjon, distribusjon, kjøretøy, jordbruk og mange andre bransjer. Det handler om overvåkning og styring av produksjonsprosesser kort og godt, sier Terje Kalseth Wahl, som er den andre eieren og mannen som har ansvaret for softwareutvikling. Produktene kan også brukes i en større miljøsammenheng, som for eksempel optimalisering av strømproduksjon ved hjelp av solcellepaneler.

Treffer trender

Gründer Roger Gullikstad og de tre andre ansatte er trygge på at de har skutt noe som ligner på en gullfugl.

– Med at våre produkter legger opp til automatisering, men samtidig krever lite energi og materialer treffer vi to av vår tids sterkeste markedstrender; Det grønne skiftet og tingenes internett, eller Internet of Things, som er den internasjonale betegnelsen, sier Gullikstad.

Og de bruker gjerne internasjonale betegnelser for GreenFox skal ut i den store verden.

– Vår lokalisering på Teknotoppen, på toppen av Maskon-bygget, er helt perfekt av flere årsaker. Nærhet til flyplassen er et stort fortrinn for vår bedrift i og med at vi har ambisjoner om å bli en internasjonal aktør. Samtidig er rimelig nærhet til NTNU-miljøet, og det faktum at Stjørdal har gode industritradisjoner, viktig for oss, sier Gullikstad.

Vil ha lokale investorer på laget

GreenFox-mannskapet har vid utsikt fra kontorene på Tangen. Bare noen korte steinkast unna står en god del tomme industrilokaler som er fraflyttet eller ombygd til annen virksomhet. Men selv om flere industribedrifter har lagt ned eller har flagget ut fra Stjørdal finnes det masse industriell kompetanse i lokalmiljøet. Dette ønsker Gullikstad og staben å nyttiggjøre seg.

– Stjørdal er veldig godt egnet til å bygge en ny industribedrift. Det har blitt en såpass stor by at vi har en del teknologibedrifter her, men i tillegg har vi en industritradisjon med store menneskelige ressurser, sier Gullikstad.

Om ti år regner de med å være 25-30 ansatte, og rekrutteringsprosessen starter allerede i år.

– Vi begynner nok å rekruttere flere om ikke så lang tid. Da er vi på utkikk etter personer både med ingeniørkompetanse, men også markedskompetanse, sier Roger Gullikstad, som også er på utkikk etter investorer.

For å kunne skape den internasjonale veksten trengs kapital.

– Vi kommer til å søke investorer i framtiden. I første omgang ser vi etter investorer som kan bidra til omtrent 1,5-2 millioner kroner.

– Finnes disse investorene og kronene i Stjørdal?

– Det er absolutt investorer i Stjørdal som er aktuelle, sier Roger Gullikstad og kommer med en oppfordring. – Dersom det er lokale krefter som ønsker å eie en del av fremtidens industri i Stjørdal, så ønsker vi gjerne å komme i kontakt med disse, sier Gullikstad.