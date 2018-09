Scoret med drømmetreff fra egen halvdel

Fram er bare en seier fra opprykk til 4. divisjon etter 7-0 over Nessegutten onsdag kveld. Kveldens høydepunkt var utvilsomt August Arnstads mål fra egen halvdel.

– Det var en situasjon i forkant som jeg mente var et klart frispark. Så ser jeg at i neste situasjon blir det en 50/50-duell mellom meg og en motspiller, så jeg trykker bare skikkelig til. Jeg rekker ballen først og får et veldig rent tilslag. Med hjelp av medvinden gikk den i mål, fra godt inn på egen banehalvdel, sier August Arnstad.

Den scoringen etter 52 minutter var Frams fjerde for kvelden og kampen var i realiteten avgjort for lenge siden. Allerede etter tre minutter scoret Tor Erik Enget og Anders Holmen doblet etter kvarteret. Før pause ble det 3-0 ved John Valstad. Etter pause ble det Arnstads drømmetreff, to ganger Stian Stokke og et selvmål slik at kampen endte 7-0.

Allerede om to døgn kan Fram sikre opprykket med tre poeng i bortekamp mot Levangerstudentene.