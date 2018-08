Scoret to mål for landslaget

Sist oppdatert 07/08/2018 kl 21:47

Stjørdalingen Robin Bjørkås Skrogstad scoret begge Norges mål mot hjemmelaget Færøyene under Nordisk Mesterskap for gutter 16.

Rosenborg-spilleren Robin Bjørkås Skrogstad, som er fra Stjørdal, fikk tillit fra start for Norge mot Færøyene. Den muligheten tok han godt vare på. Han sendte det norske laget i føringen da han satte inn 1-0 fra bakre stolpe da 18 minutter var spilt. Et kvarter før full tid doblet Skrogstad ledelsen. Denne gangen plasserte han ballen nede ved stolpen fra åtte meter etter at han tok ned et innlegg fra høyresiden, i følge fotball.no.

Norge slo Kina 1-0 søndag og møter Island til gruppefinale torsdag. Vinneren av den kampen spiller finale i Nordisk Mesterskap på Færøyene lørdag.