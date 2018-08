Se de unike bildene av jervefamilien

Sist oppdatert 21/08/2018 kl 08:41

Nylig fikk en stjørdaling unike opptak av en jervefamilie på sitt viltkamera.

Kameraet ble satt opp i forbindelse med at det ble skutt en rådyrbukk under bukkejakta som startet nå nylig. Rester etter slik jakt lokker ofte frem rev og kråkefugler og altså i dette unike tilfellet en hel jervefamilie. Det er fra i vinter dokumentert yngling av jerv i Stjørdal og det er i følge SNO-kontakt Ivar Rimul ikke usannsynlig at dette er de samme dyrene.

Det er ikke sjelden at man får bilder av jerv på viltkamera i dalføret men at man får festet en hel jervefamilie på film har sannsynligvis aldri skjedd i Stjørdal før.