Se duellen på nært hold

Sist oppdatert 09/08/2018 kl 11:51

I ettermiddag kan man sitte på tribuner og stå med utsikt for nær spenning under Stang – og felthurtigfinalen.

Under dagens spennende Stang- og felthurtigfinale, får tilskuerne anledning til å komme tett på deltakerne. To tribuner står klare, haugen overfor den bakre tribunen er ryddet og klar for å ta imot publikum som ønsker utsikt. Storskjermen blir også flyttet dit.

Stang- og felthurtigfinale er den eneste finalen på Landsskytterstevnet som man kan få sett på nært hold. Det vil vises resultater over skytterne.

– Skytterne ligger her hvor denne grønne matta er, mens publikum kan se på live, eller se resultatene på storskjerm, sier Gunnar Uglem, presseansvarlig under LS 2018. – Det skal skytes fortest mulig.

Ta med hørselsvern!

Det skytes en finale med de 16 beste skytterne fra den innledende skytingen. Det hele avsluttes med feltfinaler på fredag. Opprop for Stang- og felthurtigfinaler foregår i oppropsteltet på arena fra kl 12:00.

– Nå får vi vist at Stjørdal er interessert i Landsskytterstevnet, avslutter Uglem. – Ta med ørepropper eller hørselsvern!

Så raskt som mulig

I felthurtigskyting er målet å treffe tre forskjellige feltfigurer på forskjellige avstander så raskt som mulig. Skytteren kan bruke maksimalt 6 skudd, og starter med ladd og sikret våpen, stående «ved foten gevær». Skytestilling er fri, og skytteren opphever sikringen og inntar skytestilling på kommando «Ild».

Figurene som brukes skal være to stk «Småen» på maksimalt 150 meters avstand, og en 1/3 figur på maksimalt 275 meter, eller en 1/4 figur på maksimalt 225 meters avstand. De to nærmeste målene beskytes først.