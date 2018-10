Sebastian (11) kjørte til NM-bronse

Sebastian Bjerkli (11) fra Stjørdal kom på 3. plass med selvbygd crosskart under NM i Skien.

– Det er alltid artig å kjøre, men det føltes som jeg klarte å kjøre litt bedre denne gang, sier den unge sjåføren som begynte å kjøre vanlige løp i fjor. Etter hvert ble det snakk om å delta på NM i år. Nylig kjørte han årets siste NM-runde.

– Jeg er vant med å kjøre på rallycrossbanen på Lånke hvor jeg har fått god trening, sier Sebastian Bjerkli som konkurrerte mot 17 andre i sin klasse.

Ivrig familie

– Hvordan fikk du interesse for crosskart?

– Jeg har sett masse på rallycross, sier Sebastian Bjerkli.

Det hjelper nok også litt at mor, Siv Janne Bjerkli, er rallycross-entusiast.

– Sebastian har både stefar og far som også er veldig ivrige, sier Siv Janne Bjerkli.

Bygde selv

– Hvor fikk du tak i den flotte bilen, Sebastian?

– Vi fikk tak i deler og monterte den selv, men vanligvis får du kjøpt den hel, sier Sebastian Bjerkli som fikk hjelp av far og stefar til byggingen i vinter.

Morfar, Per Olav, sponset deler og utgifter til vedlikehold og transport til og fra løp.

– Jeg tror han sponser rundt den nye crosskarten også.

– Hva tror du er grunnen til at du klarte å komme på 3. plass?

– Vi justerte motoren i tide slik at den gikk litt bedre i starten. Da tok det kortere tid for å oppnå toppfart, sier Sebastian Bjerkli som fikk testet bilen på et klubbløp før konkurransen.

Mor mener at det også kan ha noe med den gode sjåføren å gjøre.

– Men Sebastians bil var mye rimeligere i pris enn vinnerens, sier Siv Janne Bjerkli.

– Crosskarten til han som vant hele NM kostet til sammen 170.000 kroner, tror jeg, mens min kostet 50.000, sier Sebastian Bjerkli.

Ny klasse

For å være med i den yngste klassen må du være minst seks år gammel.

– De kjører med gressklippermotorer. For å være med i min klasse må du være minst ni år, sier Sebastian Bjerkli.

– Hva er så planen videre?

– Neste år kommer jeg i ny klasse med 125 kubikk som går opptil 120 km/t, sier Sebastian Bjerkli.