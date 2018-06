Skråsikker på å vinne ordførerduell

Sist oppdatert 27/06/2018 kl 12:47

– Det blir ekstra artig å slå de andre når de har trent ekstra mye. Ordfører Ivar Vigdenes legger lista skyhøyt før han skal møte 34 andre ordførere til skyteduell under Landsskytterstevnet.

– Du må huske på at du også skal være en god vert, Ivar, oppfordrer varaordfører Ole Hermod Sandvik, og får litt, men ikke mye, gehør hos ordføreren.

– Vi får se på ettermiddagen lørdag 4. august om jeg velger den strategien, eller om jeg knuser dem, sier ordfører Ivar Vigdenes og flirer godt.

Varaordføreren er altfor grovkalibret

I forbindelse med Landsskytterstevnet er alle 47 trønderske ordførere invitert til en ordførerduell. I tillegg er det funnet plass til fylkesordfører Tore O. Sandvik, fylkesrådmann Odd Inge Mjøen og fylkesmann Frank Jenssen.

– Totalt 50 er invitert og vi har fått ja fra så mange som 35, sier varaordfører Ole Hermod Sandvik. Med sin militære bakgrunn er nok han betydelig bedre rustet til en skyteduell enn ordføreren, men det er fullstendig uaktuelt for Vigdenes å sette inn vara.

– Dette er noe som krever presisjon. Ole Hermod er altfor grovkalibret for dette, sier Vigdenes og flirer godt igjen.

Ikke skremt av Meråker-ordføreren

Det er stor stemning når han har besøk av mentor Gunnar Fornes på kontoret. Alle påmeldte ordførere har nemlig en mentor fra ett av sine skytterlag for å forberede dem best mulig til 25 skudd på 100 meters avstand lørdag 4. august. Ordføreren i Stjørdal legger ikke lista akkurat lavt i forkant av ordførerduellen.

– Her er det bare seieren som gjelder, slår han fast.

– Det ryktes om at Kari Anita i Meråker har trent mye den siste tiden, smetter varaordføreren inn.

– Det er flott. Det blir ekstra artig å vinne når de andre har trent mye, sier han selvsikkert.

Intensiv økt

Skytterkarrieren til ordfører Ivar Vigdenes kan oppsummeres i en del fuglejakt og skarpskyttermerket i sølv fra Forsvaret.

– Så slo du vel LS-sjefen under en konkurranse oppi Rådalen i fjor, minnes mentor Gunnar Fornes. Veteranen tror det skal gå an å lage en habil skytter av færbøgdingen, men litt trening må til. Etter litt fram og tilbake i kalenderen til ordføreren finner han en mulighet på formiddagen onsdag 4. juli.

– Jeg skal til Sona for å kjøpe meg gårdsmelk. Regner med det er nok med en kort stopp sånn at melka ikke blir for varm, sier en selvsikker ordfører.

Fulldag i Stjørdal

Ordførerduellen er en liten, men viktig del, av dagen da Landsskytterstevnet offisielt åpnes. De trønderske ordførerne er invitert til en heldag i Stjørdal. Dagen starter med informasjon om Landsskytterstevnet og Det Frivillige Skyttervesen inne på Værnes Garnison, før duellen på Frigården. Etter endt duell går turen tilbake til garnisonen. Der får alle deltakerne informasjon om HV-12 og Forsvaret på Værnes, og om den kommende storøvelsen «Trident Juncture». Dagen avsluttes med åpningsseremonien til Landsskytterstevnet ved Kimen og selvsagt storstilt premieutdeling for ordførerduellen.