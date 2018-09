Seks søkere til rådmannsjobb

Rådmannsjobben i Meråker er lyst ut for andre gang og ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg totalt sju søkere. Eneste offentlige søker fra regionen er Rune Hegge.

Den ene søkeren av de sju har i etterkant av dette trukket sin søknad. Dermed gjenstår en kvinne og fem menn på søkerlisten, hvorav den ene er unntatt offentlighet.

De fem offentlige søkerne er følgende:

Thorbjørn Gaarder (63), chief credit officer, Oslo.

Jostein Hanssen (56), selvstendig næringsdrivende, Inderøy.

Rune Hegge (50), sekretariatsleder, Skatval.

Gunn Lerøy (53), prosjektleder interkommunalt samarbeid, Oslo.

Ole Henrik Fjørstad (54), adjunkt med tilleggsutdanning, Trondheim.

Da rådmannsjobben ble lyst ut første gang var det fire søkere til jobben. To av disse var unntatt offentlighet, mens de to andre, Torhild Saltvik Aarbergsbotten og Even Fossum Svendsen, ikke står på søkerlisten denne gangen.