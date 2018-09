Seks vil bli kommunens kunstsjef

Stjørdal kommune skal ansette en prosjektleder for å lede kommunens satsing på kunst. Seks personer har søkt på stillingen.

Den av de seks som får den utlyste prosjektlederstillingen skal lede det kunstfaglige arbeidet i utvalget, noe som ses på som viktig for den pågående stedsutviklingen i Stjørdal. Det er kunstutvalget i Stjørdal som har satt i gang satsingen Kunst i det Offentlige Rom I Stjørdal (KORIS).

Kunstutvalget har valgt Hegra sentrum som pilot for et kommende uterom-prosjekt. Hegra har byggestart av ny barneskole like rundt hjørnet og har flere kommunale bygg og tilbud i sentrum av bygda.

Her er de seks søkerne som ønsker å lede Stjørdals kunstsatsing:

Wanja Marie Bjerkan, miljøterapeut, Levanger.

Lasse Berntzen, billedkunstner og designer, Bergen.

Ingunn Øren Kvande, kunsthistoriker og prosjektleder, Frosta.

Siri Kvitvik, seniorrådgiver, kunstner og forfatter, Trondheim.

Ingun Merete Myrstad, kunstfaglig prosjektleder, kunstformidler, Trondheim.

Dennis Karl-Arne Eriksson, kunstner, Stjørdal.

Prosjektlederen skal etter planen komme i gang med sitt arbeid i løpet av høsten og stillingen varer i første omgang ut 2019, men med mulighet for forlengelse. Det er også satt av midler til framtidige kunstprosjekter i perioden 2018 – 2021 i Stjørdal.