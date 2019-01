Selger brukte varer for to millioner

Brukttrenden holder seg og når Kjell Kolbrek oppsummerer 2018 ser han at NLM Gjenbruk i Stjørdal har solgt varer for over to millioner kroner.

Kjell Kolbrek er daglig leder for NLM Gjenbruk Stjørdal og drømmer om enda flere varer og større omsetning.

– Vi kunne godt tenkt oss mer plass, ja, sier Kolbrek.

Han sitter sammen med tre av de 36 andre frivillige i gjenbruksbutikkens kaffekrok. Inne i det som «gamle» stjørdalinger kjenner som Norhallen-lokalene fylles butikken på nytt etter en hektisk julehandel, og Kolbrek ser at det blir stadig fullere innenfor veggene.

– Vi fikk tilbud om 350 kvadratmeter ekstra etter at Møbelringen gikk konkurs, men vi kom ikke til enighet med huseierne. Dessverre, sier Kolbrek.

Hundretusener i overskudd

Men han, og hans medhjelpere, er naturlig nok aller mest opptatt av den store handelsgleden de opplever i åpningstiden.

– Tallene for 2018 viser at vi klarte å holde koken. Vi havner på en omsetning oppunder 2,1 millioner. Det er noe under 2017-tallet, men sist år hadde vi stengt hele juli måned, sier Kolbrek.

Det betyr færre antall åpningsdager i 2018 enn året før, men antall kunder og antall varer har minst vært like høyt.

– Og dette blir det overskudd av?

– Det blir det. Akkurat hvor mye vet vi ikke, men noen hundretusener skal det bli, sier Kjell Kolbrek, som understreker at dette overskuddet helt og holdent går til Norsk Luthersk Misjonssamband sitt bistands- og diakonale arbeid over hele verden.

Ønsker seg juleting

37 frivillige medarbeidere bruker onsdagskveldene til dugnad og torsdag, fredag og lørdag går det på rundgang hvem som betjener i butikken.

– Det hadde selvsagt ikke gått an å drive dette uten de frivillige og deres fenomenale innsats. Hadde vi vært flere skulle vi gjerne hatt flere åpningsdager også, men pr. nå er det ikke aktuelt, sier Kjell Kolbrek.

Klær, ting og tang, bøker, CD-er, bøker, ja, egentlig alt mulig. Det meste går unna som det berømte varme hvetebrødet fra lokalene i Stjørdal sentrum. Og nå har de et spesielt ønske.

– Juleting. Nå skal alle rydde ut jula etter hvert og da har vi en bønn om at dere ikke må hive det dere ikke trenger mer. Vi selger så mye julepynt at vi veldig gjerne ha mye av det. Vi setter det på lageret og tar det fram når neste jul nærmer seg, sier Åse Olaisen Wik.

Rent og pent-krav

NLM Gjenbruk-butikken tar imot det aller, aller meste av brukte klær og ting, men medarbeiderne har et krav.

– Det må være rent og pent. Så vil vi gjerne ha mye klær, for det selges enormt mye klær, forteller Solveig Garberg. Hun er ansvarlig i tekstilavdelingen i butikken og ønsker at de som leverer inn klær legger det i esker.

– Vi har fått inn noen sekker fulle av klær, men da blir de ikke så fine å vise fram. Derfor vil vi at de skal pakke klærne ned i esker, og vi er ikke veldig glad i klær som har stått bortplassert på et loft eller i en bod i 20 år. Den type klær får vi ikke solgt, sier Garberg.

Kolbrek og hans 36 medarbeidere har en plan om at 2019 skal bli et minst like godt bruktbutikkår som 2018.

– Hva sier populariteten deres om samfunnet vi lever i?

– Vi lever i et overflodssamfunn, – det er det ingen tvil om. Samtidig står miljø og gjenbruk stadig sterkere og det merker vi. Det er jo artig å registrere at søsterbutikken vår i Ålesund fikk kommunens miljøpris for det arbeidet de gjør, sier Kjell Kolbrek.

Samtidig som at 2019 har kommet utvider også NLM Gjenbruk innleveringstilbudet. Som før tar de i mot varer på onsdagskvelder og i åpningstiden på torsdager, fredager og lørdager. Nå inviterer de også folk til å sette igjen varer i gangen utenom disse tidene.

– Sett varene i esker og stable dem ordentlig inntil veggen i gangen utenfor butikkdøren. Da skal det gå bra, sier Kjell Kolbrek.