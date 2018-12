Selger masse førjulsgaver til kjæledyrene

Elite Zoo har funnet seg godt til rette i Kjøpmannsgata 40. Før jul selges mange julestrømper med godbiter for katt, hamster, kanin og hund.

Gjennom 13 år har Elite Zoo tilbudt dyr sunn mat og gitt eierne gode råd om dyret. Innehaver Linn Thevik startet opp i en av byens eldste forretningsgårder. Etter mange års drift Kirkeveien 4 rammet en brann butikken. Ny adresse ble Kjøpmannsgata 40 og i lyse lokaler trives tydelig både hamster, undulater, akvariefisk og ansatte.

– Vi ønsker å være en seriøs rådgiver og forhandler på et bredt felt innen dyrehold. Sunt og næringsrikt kosthold mener vi er viktig også for dyrene. Salg av dyremat er derfor et av flere tilbud vi har i butikken, i tillegg til akvariefisk, hamster og burfugler, sier Linn Thevik. Jostein Oldervik er ansatt hos Elite Zoo og får denne dagen inn en bortkommet katt som Liv Mari Stokke har med for å teste et eventuelt chip-merke på.

– Katten har ikke chip, og vi vet da ikke hvem som eier den trefargede hunnkatten funnet i Vassbygda, forklarer Jostein Oldervik hos en dyrebutikk som også tilbyr klipp av negler på fugl, kanin, katt og hund. Linn og Jostein har lang erfaring i yrket og mener de kan tilby god kompetanse når kundene spør om råd. Kunde Marianne Måseidvåg er innom med hunden Minnie, som får klippet neglene.

Jeg stortrives i denne jobben hver dag

– Jeg har selv hund av rasen australsk kelpie som egentlig er en australsk gjeterhundrase. Vi deltar på sporing, trener lydighet og deltar på utstillinger. Med eget hundehold oppnår man kompetanse. Jeg stortrives i denne jobben hver dag med Elite Zoo, sier Linn Thevik som opplever økt omsetning for hvert kvartal vis-a-vis Rema i Kjøpmannsgata.

Fornøydgaranti på dyrematen har Elite Zoo, og nå fremover er det nok mange firbente som blir fornøyde. Julestrømper med masse godt for ulike dyr er en populær vare i advent.