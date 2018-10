Selger tilhengere over hele landet

Sist oppdatert 17/10/2018 kl 21:10

Nå har Hastadklev.no samlet tilhengertilbudet på Haraldreina i Hognesaunvegen 96, forteller Leif Anders Hastadklev og daglig leder Jan Gunnar Ødegård.

Tilhengervirksomheten i Leif Hastadklev og Mekonomen vokste så sterkt i omfang at det skapte behov for nye løsninger. Nå er tilhengervirksomheten flyttet til nye lokaler på Hognesaunet der det blir åpning med festivitas fredag kl. 12.00.

– Jeg startet i Leif Hastadklev AS med ansvar for tilhengersalg. Tidlig så jeg muligheter for å utvide salget av tilhengere og reservedeler, det ble derfor besluttet å etablere et nytt selskap der jeg ble med på eiersida og som daglig leder, forteller Jan Gunnar Ødegård.

– Hva blir kjernevirksomheten på Hognesaunet?

– Det er import og salg av tilhengere og reservedeler. Vi importerer fra mange land i flere verdensdeler. Dermed så vi muligheten i å etablere nettsalg. Det er ingen grunn til å at vi skal reservere vårt store vareutvalg kun for kunder på Stjørdal. Vi ønsker å nå flest mulig med våre produkter, sier Ødegård.

Kunder fra hele landet

Ødegård forteller at de har kunder fra store deler av landet, spesielt fra Nord-Norge, men også nedover Østlandet.

– Nå nyter vi godt av vårt gode rykte med å skaffe alle slags tilhengere og reservedeler, sier Ødegård, som mener det er viktig å ha god lagerkapasistet.

– Det er en fordel med lagervare når kundene ønsker å finne en løsning her og nå. Da kan vi tilby produktet. Det er en kjent sak at lagerhold koster, men for oss betyr det enda mer å kunne betjene kundene.

Styrker verkstedtilbudet

Leif Hastadklev AS etablerer også et eget verksted for tilhengere. Der vil de samle kompetanse for å gi kundene et best mulig tilbud.

– Det er moro å samarbeide med Jan Gunnar som har vært en herlig konkurrent siden årtusenskiftet. Jan Gunnar drev eget bilverksted i Trondheim. Størst har konkurransen vært i salg av Eberspächer og Webasto bilvarme, Nå forener vi den erfaringen og satser hardt på videre salg, montering og reparasjoner, sier Leif Anders Hastadklev. Han forteller at nettbutikken er rett rundt hjørnet og blir lansert i november.

– Nå håper vi at folk tar seg en tur til åpningen på fredag kl. 12.00. Da blir det gode tilbud og en matbit. Dessuten har vi gleden av å presentere flere av leverandørene. Hjertelig velkommen! sier Jan Gunnar Ødegård og Leif Anders Hastadklev.