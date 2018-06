Sist oppdatert 09/06/2018 kl 09:24

Vi ønsker å bringe publikums VM-inntrykk videre.

Sola skinner, publikum er på vei og gromlydene er på gang, – VM i rallycross er i Stjørdal. Titusenvis av tilskuere kommer til å besøke Lånkebanen og hundrevis av millioner av TV-seere over hele verden følger med. Det blir en fartsfest og et arrangement uten like.

Det ønsker vi i Stjørdals-Nytt å bringe videre. Send oss dine VM-bilder så publiserer vi så mange bilder som mulig på vår stadig mer populære nettavis, s-n.no. Enkelte vil vi også bruke i vår papiravis.

Send dine stemningsbilder fra helgas gedigne happening. Send på e-post til: post@s-n.no eller til telefon 924 06 331 eller bruk vårt tipsskjema som du finner her!