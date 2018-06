Sender 30 timer direkte fra VM

Nå er det bare to dager til det braker løs på Lånkebanen og årets VM-runde i rallycross er i gang. Nea Radio sender direkte fra banen hele helga.

Nea Radio sender time etter time fra helgens VM-runde i rallycross på Lånkebanen.

– Det gjør vi sammen med speakerne Thor Mostue og Gunnar Fridlund og kommer til å dekke stort og smått i løpet av helga, sier journalist Anne Synnøve Gundersen i Nea Radio.

Allerede onsdag ettermiddag er Nea Radio i gang med VM-radioen.

– Vi starter med direktesendt ettermiddagssending fra Torgkvartalet onsdag, hvor Thor Mostue har invitert gjester som skal fortelle om sine roller i arrangementet, sier Gundersen.

Fredag sendes det direkte fra banen fra klokka 10.00 til 17.00. Lørdag og søndag vil det også være fullt trøkk, med både kjørere og smått og stort av det som foregår i kulissene.

– I tillegg til massevis av stemning og spennende innslag, skal Nea Radio formidle informasjonen man trenger for å komme seg mest mulig effektivt til Lånke. Du får trafikkmeldinger og annen informasjon som er aktuell for å holde trafikkflyten i gang under arrangementet, lover journalist Anne Synnøve Gundersen.