Sender nye brannmannskap til Sverige

De svenske skogbrannene blir mer og mer dramatisk. I morgen tidlig reiser fire nye brannmenn fra Stjørdals-regionen for å bistå i slukkingsarbeidet.

– Vi sender en mann i morgen sammen med en fra Stjørdal og to fra Malvik for å erstatte de fire som dro mandag, forteller brannsjef i Meråker, Håvard Nicolausson.

Ferien har blitt til en aktiv ferie for brannsjefen i grensebygda på grunn av situasjonene. Svenske brannmannskaper kjemper en fortvilet kamp mot flammene, og det gjør at Meråker Brannvesen får litt ekstra ansvar.

– Brannvesenet på Storlien har sendt mannskaper til Åre, og det gjør at vi er med og dekker opp også på den andre siden av grensen, sier Nicolausson, som sier han har flere klare til å bidra mot de svenske skogbrannene.

– Vi er klare til å sende flere for å gjøre enda et bytte på søndag dersom det viser seg at det fortsatt er behov, sier Nicolausson.