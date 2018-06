Sist oppdatert 24/06/2018 kl 09:19

Politiet i Trøndelag meldte litt etter klokka halv tre natt til søndag at de hadde sendt hjem en mann fra Stjørdal sentrum. Mannen ble avvist ved et utested fordi han var for full, og politiet ga klar beskjed om at han måtte komme seg hjem.