Sendte luftpistol-bilde som trussel

Sist oppdatert 30/08/2018 kl 16:06

En stjørdalsmann som sendte et bilde av en luftpistol til en annen mann er dømt for trusler og må betale 8.400 kroner.

En politibetjent beskriver forholdet mellom de to involverte som et hatforhold hvor de to ikke tåler trynet på hverandre. Det har vært uro mellom partene ved flere anledninger og 2. januar sendte mannen et bilde av en luftpistol på mms til den andre. Mannen, som er tidlig i 40-årene, har forklart at han ville sende et bilde av julegaven som han hadde fått. I avhør har han forklart at han bare sendte bildet på spøk for å se om den andre mannen hadde humor.

Inntrøndelag tingrett har lagt til grunn at mannen ved å sende bilde av en luftpistol framsatte en trussel som rettet seg mot den andre mannen.

– Dette gjelder selv om bildet ble sendt uten tekst, da det må sees i sammenheng med partenes forhistorie. Retten fester ingen lit til at tiltalte sendte bildet fordi han ville vise frem en julegave eller fordi han ville teste om mottakeren hadde humor. Partenes forhistorie tatt i betraktning er det ingen grunn til at tiltalte skulle utveksle noen humoristiske meldinger med den andre mannen. Retten legger også til grunn at trusselen i den konkrete situasjonen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Det vises i denne sammenheng til tidligere kontakt mellom partene, samt hatforholdet, heter det i dommen fra Inntrøndelag tingrett.

Begge de to involverte mennene er godt kjent for politiet i forbindelse med et titalls ulike volds- og trusselsaker.

Retten kom fram til at riktig dom for forholdet er en bot på 8.400 kroner. I tillegg ble den dømte mannen ilagt saksomkostninger på 2.000 kroner.