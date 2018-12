Senterlederen blir pensjonist

Siste fredag før jul er også siste arbeidsdag for senterleder Ketil Reppe ved Hellsenteret.

– Det mangler en måned på at jeg har vært her i ti år, sier senterleder Ketil Reppe (62), som snart er eks-senterleder. Det ser han veldig fram til.

– Det blir fint. Da skal jeg gjøre andre ting som jeg ikke har hatt så mye anledning til å drive med i de siste årene, sier Reppe.

– Hvordan blir det å våkne 2. januar og ikke gå på jobb?

– Det blir veldig fint det også. Da vet jeg at andre skal starte med å plukke ned juleutstillinger i senteret. Det er en tid for det meste og nå er det tid for å gi seg, sier Ketil Reppe.

Hellsenteret har vært i utvikling i løpet av Reppes ni år og elleve måneder som senterleder.

– Hvis du hadde gått rundt med fotoapparat her for ti år siden og gjort det samme i dag, ville du sett store forandringer og masse ombygginger.

– Hvordan er tilstanden til senteret du nå forlater?

– Den er bra. Regnskapene er iallfall langt hyggeligere nå enn for ti år siden, sier Reppe.

Ny senterleder skal på plass på Hellsenteret, men inntil videre er det Janet Balstad Skammelsrud og Christian Balstad som skal drifte senteret videre.

– Det blir en spennende tid framover med store endringer i detaljvarehandelen, avslutter en snart pensjonert senterleder.