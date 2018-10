Ser etter unge ledertalenter

Sist oppdatert 11/10/2018 kl 08:31

Helga 9-11.november arranger Stjørdal Rotaryklubb lederseminar for unge lederevner mellom 20 og 30 år. Tema blir ledelse, motivasjon og etikk. Har din bedrift eller organisasjon lederspirer, vil denne helgen være lærerik og gi inspirasjon.

Kjenner du noen som bør få delta på lederseminar for unge talenter? Ryla er et seminar om ledelse for unge deltakere og har vært et tilbudt program siden 1971. Arrangørklubben søker nå etter 25 egnede kandidater. Lokale og regionale foredragsholdere vil by på en langhelg med tett program for kandidatene. Påmelding skjer omgående og innen 15.oktober.

Godt lederskap

– Vår målgruppe er unge voksne fra 20 til 30 år som ønsker egenutvikling, større nettverk og gjerne har bakgrunn fra lag og foreningsarbeid, bedriftsledelse eller relatert område. Nytt av i år er at vi oppfordrer bedrifter til å dekke startkontingenten for aktuelle deltakere, sier president hos rotaryklubben, Finn Jarle Sørli. Hilde Lingstad, Inger Ruthgerda Wellendorf, Tordis Mc Kay og Tove Sakshaug koordinerer Ryla-prosjektet lokalt.

– Hva vil dere oppnå med dette Rotary Leadership Award-seminaret?

– Målsettingen er å gi morgendagens næringsliv impulser og ideer til godt lederskap. Ungdommen er våre kommende ledere og viktige ressurser for fremtiden, sier Hilde Lingstad som har vært medlem i klubben siden 2005 og var president Rotary-året 2008-09. Lingstad mener deltakerne vil få gode verdier med videre etter en lang helg med seminar. Ledelse, motivasjon og etikk-helga vil også by på refleksjoner i forhold til egne verdivalg og tanker om fremtidige jobbmuligheter.

– Det er ikke noe krav om å være ledere, men vi ønsker gjerne deltakere med noe jobb- eller prosjekterfaring. Man bør også ha ønsker om egenutvikling, ledelse og lederskap, sier Finn Jarle Sørli.

Gode erfaringer

Ida Marie Børseth (23) deltok på Ryla-seminar året 2017, og gjorde seg egne erfaringer.

– Jeg ble anbefalt av andre å delta. Det var 12 deltakere med og fokus var rettet mot utvikling og ledelse. Vi fikk tildelt noen oppgaver med kreativ vinkling og det var fokus på teambuilding. Jeg hadde god utbytte av denne deltakelsen, sier Ida Marie Børseth som i dag arbeider på lufthavna på Værnes hos Widerøe Groundhandling. Hun har fullført i 3 årig studium i jus, studerer nå psykologi og er i tillegg utdannet Yoga- instruktør. Ida Marie har også startet eget enkeltmannsforetak.

– Den helga jeg deltok på seminaret fikk jeg en egen lyst på å sette egne mål for studier og karriere. Det var en skikkelig vitaminpille for å stake ut kursen videre i livet. At bedrifter og organisasjoner nå har mulighet til å støtte deltakere med seminaravgift er også unikt. Ryla-seminaret jeg deltok på året 2017 husker jeg godt fortsatt. Blant deltakere holder jeg fortsatt kontakt på sosiale medier. Det viser at man også kan øke sitt nettverk ved deltakelse her, sier Ida Marie.

– Det er nå en unik mulighet til å delta på tilsvarende seminar i Stjørdal, sier Ida Marie Børseth. Interesserte kan gå inn på http://stjørdal.rotary.no/Ryla for mere informasjon og påmelding.