Serverer perfekt landskamp-oppladning

Sist oppdatert 24/10/2018 kl 16:51

I Stjørdalshallen rigges det for landskamp med 3.000 tilskuere. Før den håndballfesten skal 135 håndballentusiaster serveres middag i løpet av 50 hektiske minutter i Sagatun.

Til grendehuset på Haraldreina dukker det klokka 17 opp tre busser med totalt 135 personer. Disse kommer fra lauget Trondheim 2020 som jobber for å skape oppmerksomhet og eierskap til de to Europamesterskapene som skal være i Norge og Trondheim i 2020.

– Programmet er rimelig hektisk. Totalt 135 påmeldte fra lauget kommer hit klokka 17.00. Da skal det serveres jegergryte, lasagne og kyllingklubber. Alt skal være over på 50 minutter for 17.50 skal de tre bussene kjøre til Stjørdalshallen hvor det er avkast for landskampen mellom Norge og Østerrike klokka 18.15, sier Eirik Paulsen. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Paulsen er sjef for Sport1 Stjørdal som er medlem av Trondheim 2020, men han er også lidenskapelig engasjert i lokalhåndballen. Derfor trommet han sammen foreldre og jenter fra Stjørdals-Blinks jenter 14-lag da han fikk spørsmål om å være vertskap for en middag før landskampen.

– Du kan godt si at det er en veldig kjapp dugnad for gode penger. Vi håper å sitte igjen med drøyt 30.000 kroner, sier Paulsen og rører videre i jegergryta. Han er glad i å kokkelere og har i tre dager forberedt hovedretten.

– Mange har brukt mange timer i forkant på planlegging, organisering og pynting, sier Eirik Paulsen, mens jenter og foreldre svinser rundt og danderer mat.

– Får du med deg landskampen?

– Nei, da skal jeg stå her og forberede kveldsmaten. Både jentene på laget og foreldrene kommer hit for litt kveldsmat. Forhåpentligvis blir det igjen litt mat, sier Sport1-sjefen.