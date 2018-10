Serverer sultne soldater

Sist oppdatert 28/10/2018 kl 20:51

– Den store NATO-øvelsen Trident Juncture bidrar til økt etterspørsel etter pizza, sier Massoud Atroshi som har drevet restauranten Napoli i Kirkevegen 4 siden 16. mai i 1997.

På den tiden har han bygd opp en solid kundekrets som i fjor fikk nye innslag.

– I januar 2017 kom de første 330 amerikanske soldatene til Værnes. Det merket vi med en gang. Vi har hatt mange hyggelige besøk av amerikanske soldater som er kommet til oss for å kose seg med pizza, sier Massoud Atroshi som nå opplever enda større pågang.

– Militærøvelsen Trident Juncture samler enda flere sultne soldater som setter pris på en god pizza. Vi har en god dialog om leveranser og vi leverer pizza ved porten på Værnes. I tillegg er det mange soldater som kommer hit til restauranten, sier Atroshi, som synes at den store NATO-aktiviteten er en gave til næringslivet i Stjørdal, og da særlig til restaurantene.

Ny og sprøere pizza

Atroshi forteller at han nå kan servere sine gjester en ny og enda bedre pizza.

– Grunnlaget for enhver pizza er melet og pizzasausen. Nå har vi fått tak i et meget godt spesiallaget mel fra Italia sammen med en velsmakende tomatsaus. Vi ønsket en produktutvikling for å gi våre gjester et enda bedre produkt, og det er spesielt gledelig å kunne servere en god og velsmakende pizza til alle soldatene som kommer på besøk.

Restauranten tok kontakt med mange leverandører for å få smaksprøver av mel, og søkte også hjelp hos en ekte proff.

– Vi måtte teste grundig for å gjøre et godt valg. Samtidig søkte vi den beste kunnskap og fikk besøk av en profesjonell italiensk pizzabaker som viste oss en ny fremgangsmåte for å lage pizzadeig.

Restaurantdriveren sier at pizza laget på den nye måten gir et sprøere og mer velsmakende produkt.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger på den nye pizzaen og selger mer nå enn vi gjorde før. Soldatene spiser av hjertens lyst, smiler Atroshi.

Travle tider

– Det blir en hektisk tid framover, forteller Atroshi. – Først har vi trafikken i forbindelse med NATO-øvelsen før vi går rett over i forberedelsene til jul. Julemarkeringen betyr mye for nordmenn og gjerne i selskap med god mat. Napoli har allerede fått mange bestillinger for julemat. Vi setter pris på at folk er ute i god tid.

– Men da er det vel ikke bare pizza?

– Nei, da har vi et større utvalg med lutefisk, pinnekjøtt og juletallerken. Det er hyggelig når firma kommer tilbake år etter år for å spise tradisjonell norsk julemat hos oss. Det er en anerkjennelse som vi setter stor på, sier Massoud Atroshi som nå er klar for å mette soldater som er sultne etter en lang dag ute i norsk natur.