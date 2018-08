Servicesenteret har blitt til «smilesenteret»

Sist oppdatert 09/08/2018 kl 12:52

For aller første gang er det et eget servicesenter under Landsskytterstevnet. Brede smil og god service har fått fram smil fra alle som har vært innom.

– Vi har fått masse skryt for opplegget. Mange har kommentert at de aldri før har vært på et landsskytterstevne uten å måtte stå i kø, sier Laila Børstad Reitan. Hun er gift med LS-sjefen, Tor Jakob Reitan, men har selv hendene fulle med å ta imot gjester fra hele landet i servicesenteret.

Ukjente regler

Totalt 15 personer er engasjert i arbeidet med å svare på de mange ulike spørsmålene som de tilreisende har.

– Hva er det merkeligste spørsmålet dere har fått så langt?

– Nei, si det. Vi snakker jo litt om at vi får alskens rare spørsmål, men jeg kommer ikke på noe akkurat nå, sier Børstad Reitan. – Det er en god del som har meldt seg på NM i skogsløp uten å vite særlig mye om hva de har meldt seg på. De lurer på både regler, distanse og alt mulig, sier Stein Terje Solem. Han er uniformert, og i ferd med å gjennomføre årets HV-øvelse. I lang tid har Solem vært engasjert i servicesenter-arbeidet under LS, og legger ikke skjul på at dette er en perfekt måte å gjennomføre den årlige øvelsen på.

– Helt greit dette ja. Alternativt er vel den store Nato-øvelsen i høst, sier Solem og smiler. Akkurat sånn som han har gjort siden servicesenteret, eller smilesenteret, åpnet teltduken for første gang under Landsskytterstevnet.

Korte køer

Utdeling av skytebok til deltakerne er ofte en solid kime til lange køer under Landsskytterstevnet, men ikke i Stjørdal.

– Det har gått veldig effektivt og bra. På fredag sto de som sild i tønne her, men det var snakk om maks fem minutter i kø for de som sto lengst, sier Stein Terje Solem.

De 15 servicevertene har lest seg opp på all mulig slags informasjon om Stjørdal og regionen, men de sier det har vært overraskende få spørsmål om akkurat det. Det forklarer de med nettside-skryt.

– I dag har det vært en god del spørsmål om guiding på Hegra Festning, men vi tror at nettsiden til LS 2018 er så god på generell informasjon at de ikke trenger å spørre oss om så mye, sier Laila Børstad Reitan.