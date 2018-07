Setter smak på matfestival

Sist oppdatert 31/07/2018 kl 12:48

Auk – Smaker fra Stjørdalsføret stiller sterkt til Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen i Trondheim fra torsdag 2. til lørdag 4. august.

Det er hele 12 av de 14 medlemsbedriftene som deltar på Matfestivalen for å profilere sine velsmakende produkter. Her er de i godt selskap samlet i eget telt som denne gang kan konkurrere med teltene fra Frosta og Røros i størrelse. Auk stiller med et 36 meter langt telt fullt av godsaker fra dalføret.

– I år som i fjor stiller produsentene fra Stjørdal og Meråker i felles telt under merkevaren ‘Auk – Smaker fra Stjørdalsføret’. Vi gleder oss til årets festival, og er veldig stolte over hva alle her i dalføret får til, sier Kristian Helgesen og er som leder av AUK veldig stolt over profileringen fra aktørene i dalføret.

Norges største matfestival

– Her får du bringebær-braissert lammelår, ølservering fra to bryggerier, grønnsaker rett fra jorda, dagsferske egg, råmelkspudding, en kaffebar med fersk bakst og bringebærslush, softis av gårdsmelk, lunsjbokser – og du kan til og med slynge din egen honning, sier Helgesen som håper mange nysgjerrige fra Værnesregionen finner vegen til Matfestivalen for å smake på alt det gode vi har å by på!

– Det er en stor glede å stille opp blant 150 matutstillere og 25 bryggerier fra hele Midt-Norge. Det blir tre dager spekket med godsaker på torget i Trondheim. Dette har utviklet seg til å bli Norges største festival for lokalmat med et totalt besøk på om lag 300.000 besøkende i løpet av tre dager. Derfor er Matfestivalen blitt en viktig arena for de ulike produsentene i regionen.

Gleder seg

