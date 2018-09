Setter søkelyset på den norske kulturarven

Søndag 16. september markerer Stjørdal museum Værnes de landsomfattende Kulturminnedagene. Det blir åpne utstillinger, omvisning med guide i Værnes kirke og fokus på poteter.

Kulturminnedagene arrangeres i Norge for 25. år på rad dagene 8.-16. september. Tema for årets kulturminnedager er «Typisk norsk – ikke bare norsk». Tematikken vil være med på å sette søkelyset på hva som definerer den norske kulturarven. Hva er norsk og hvordan har lokalsamfunnet påvirket og blitt påvirket i møte med verden, mellom folk og andre kulturer.

– Denne søndagen vil vi formidle et variert kulturminnedagsprogram. Det vil bli guiding i Prestegårdshagen med vekt på potetens betydning for landsdelen, og hagen har sin egen potethage der vi ser på ulike sorter poteter. Poteten har vi benyttet i generasjoner, men den er ikke norsk opprinnelig. På Prestegårdskaféen selger vi denne dagen potetsuppe. Handel, matkultur og musikkliv gir identitet. Vi vil derfor også vise korps-utstillingen og en mindre karolinerutstilling på museet, sier leder ved museet Sølvi Dahlen Lauvsnes og arkeolog, konservator og formidler Helle Vangen Stuedal.

Værnes kirke i Kulturarvåret 2018

Årets Kulturminnedager inngår som en del av Kulturarvåret 2018. Et europeisk initiativ fra Europarådet og EU. Formålet med kulturarvåret er å feire den mangfoldige europeiske kulturarven, vise at kulturen ikke er statisk og at man deler en felles historie og identitet.

– Vår markering har vi valgt å kalle «Typisk norsk – ikke bare norsk». Det er den norske arbeidstittelen som viser at kulturarven her til lands er en del av en større helhet, sier Dahlen Lauvsnes. Klokken 13.00 denne søndagen starter den guidede omvisningen i Værnes kirke i regi av Helle Vangen Stuedal.

– Denne dagen blir det hovedfokus på bjelkehodene oppunder taket på skipet i kirka. Vi skal i temaomvisningen belyse hodene med kunstig lys, og vi vil vise fotografier av hodene. Hvordan ble de laget, hva har inspirert treskjærerne som laget disse og hva betyr figurene med dyre- og menneskehoder, sier Vangen Stuedal. Museet har også en åpen utstilling om Folkehøgskolen, dens bevegelse og oppstart i Stjørdal.

Demonstrerer gamle treskjæringsteknikker

– Vil publikum få oppleve noen håndverkstradisjoner denne kulturminnesøndagen?

– Håndverker Kai Rune Johansen kommer til museet fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter, som har sitt sin Stiklastadir. Han er snekker og treskjærer og vil demonstrere teknikker med treskjæring. Dette skjer fra 14.30 og vil nok engasjere mange som har interesse for trearbeider. Det er gamle treskjæreteknikker han vil vise denne dagen.

Den historiske vandring i hagen blir ledet av Dahlen Lauvsnes, og siste aktivitet på programmet er omvisningen med «Da Karolinerne kom».

– Det er 300 år siden hendelsen med felttoget ledet av general Armfeldt, og til utstillingen har vi fått låne lokale gjenstander relatert til felttoget, sier Dahlen Lauvsnes.

Museet kan også by på utstillingen «Vel Blåst!», som viser historien til korpsmusikken i Stjørdal, og husene i «Hæsjgata» blir åpne hele denne søndagen.

– Det er stor frivillig innsats fra Museets Venner som har gjort gata mulig som en historisk dokumentasjon av deler av Kjøpmannsgata. Blant annet åpnes en helt ny systue i Ingebrigtsengården. En gave til museet fra Olaug Blom har gjort dette mulig. Gården har også et ferdig innredet verksted. Årets temaer og tilbud på Kulturminnedagene tror vi vil engasjere og skape interesse. Vi håper på godt oppmøte fra publikum denne dagen, sier Sølvi Dahlen Lauvsnes og Helle Vangen Stuedal.