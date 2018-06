Sier ja til Coop Midt-Norge

Sist oppdatert 28/06/2018 kl 11:26

Både styret i Coop Frosta og styret i Coop Midt-Norge innstiller på fusjon.

Saken går nå til endelig behandling og beslutning i de respektive lags årsmøter, som gjennomføres hos henholdsvis Coop Frosta 22. august og Coop Midt-Norge 23. august 2018.

– Ingen steder er markedsandelen til Coop så høy som i Trøndelag. Gjennom fusjonen blir vi enda sterkere. Prosessen mellom oss og Coop Midt-Norge har vært meget god, og både jeg og styret mener at dette er en fremtidsrettet beslutning til fordel for både medlemmer, ansatte og lokalsamfunnet. Nå er det opp til medlemmene å ta avgjørelsen, sier Jan Inge Røkke, daglig leder i Coop Frosta.

– Formålet med fusjonen er å skape økt konkurransekraft som kommer lagenes butikker, medlemmer og ansatte til gode, samt skape et robust samvirkelag som har et solid økonomisk grunnlag for videre satsing og vekst, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge.

Coop Frosta driver totalt seks butikker i Frosta og Levanger, som samlet sett hadde en omsetning på cirka 190 millioner kroner i 2017. Samvirkelaget eies av omlag 2.800 medlemmer.

Coop Midt-Norge driver 100 butikker i 22 kommuner i Trøndelag, og er med en omsetning på cirka 5,7 milliarder kroner et av Trøndelags største selskap. Samvirkelaget eies av omtrent 187.000 medlemmer.