Sist oppdatert 12/08/2018 kl 08:49

Varaordfører Ole Hermod Sandvik sier ja. Dermed blir han Høyres toppkandidat i Stjørdal også ved kommunevalget i 2019.

Sandvik er inne i sin andre periode som varaordfører i Stjørdal. Nå er han klar for sin tredje periode som lokalpolitiker på toppnivå.

– Jeg har informert lederen av nominasjonskomiteen i Stjørdal Høyre at jeg takker for tilliten, og gjerne er partiets ordførerkandidat ved kommunevalget høsten 2019. Motivasjon er stor for å være med på fire nye år med å utvikle Stjørdal kommune til å bli best mulig for oss som bor i den og de som kommer etter oss, sier Ole Hermod Sandvik.

– Var det en vanskelig beslutning å ta?

– Ikke en vanskelig beslutning i ordinær forstand, men det er jo en alvorlig beslutning som binder en opp i fire år. Dermed må man tenke seg grundig om. Jeg trives veldig godt i lokalpolitikken i Stjørdal, og den dyktige kommunestyregruppen til Høyre har vært en veldig god støtte, sier Sandvik.

– Dette betyr at du er klar til å ta oppgaven som ordfører eller varaordfører også de neste fire årene?

– Det ligger implisitt i mitt ja, sier Ole Hermod Sandvik.

Lederen av nominasjonskomiteen, Erik Fløan, er svært godt fornøyd med at Sandvik sier ja til fire nye år for Høyre i Stjørdal.

– Nominasjonskomiteen vurderer Sandvik som en dyktig, synlig og bredt respektert tillitsmann for kommunen og for vårt parti. Innstillingen fra oss er enstemmig, sier Erik Fløan.

Ole Hermod Sandvik er 48 år gammel og bor i Stokkberga i Stjørdal sentrum. Han er utdannet fra Krigsskolen og har hatt sitt yrke i det militære, sist som major og sjef for innsatsstyrke «Rype» i Trøndelag Heimevernsdistrikt (HV 12) på Værnes. Han har også tatt mastergrad i offentlig administrasjon og ledelse. De siste sju årene har han altså vært varaordfører i Stjørdal. De første snaue to årene med Johan Arnt Elverum (Sp) som ordfører, og deretter Ivar Vigdenes.