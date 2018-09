Sier nei til åtte ekstra flyktninger

Kristelig Folkeparti og en Høyre-representant brøt ut av den borgerlige ordførerblokka, men Venstre støttet forslaget fra de borgerlige partiene om å si nei til å bosette åtte ekstra flyktninger i år.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har bedt Stjørdal kommune om å bosette åtte ekstra flyktninger, i tillegg til den «ordinære» bosettingen på 26 i 2018. Kommunestyret sa torsdag kveld nei til åtte ekstra etter et lite politisk drama.

– Vi har ikke lyktes med å bosette flyktninger over hele kommunen, og det har ført til språklige utfordringer i enkelte barnehager. Innenfor NAV opplever vi en kostnadseksplosjon som savner sidestykke. Jeg tror det er en klok tilnærming å sette foten i bakken så lenge det finnes andre kommuner som har både apparatet klart og ønsker å bosette flyktninger, sa ordfører Ivar Vigdenes (Sp) i sitt sluttinnlegg.

Ordføreren rettet hard skyts mot IMDI som har bestemt at kommuner med færre enn 5.000 innbyggere ikke blir vurdert som bosettingskommuner.

– Det gjør at 221 kommuner er uaktuelle til å bosette flyktninger. Jeg frykter det er for å gjøre jobben lettere for seg selv, sa ordfører med adresse til IMDI.

Før ordføreren og Senterpartiet fikk flertall for sitt forslag om å begrense antall bosatte flyktninger i 2018 til 26, hadde Annette Jensen fra Kristelig Folkeparti signalisert at hun brøt med resten av den borgerlige flertallskonstellasjonen.

– KrF mener at Stjørdal er rustet til å ta i mot de åtte ekstra det her er snakk om, konkluderte Jenssen. I tillegg til Jenssen stemte også Høyres Veronica Lorentzen Drivstuen for innstillingen fra formannskapet om å si ja til å bosette åtte ekstra flyktninger slik IMDI hadde bedt om.

KrF-Jenssen og Lorentzen Drivstuen sørget for at ordførerblokka «sprakk», men Venstre sørget for at Senterpartiets forslag om å si nei til tilleggsanmodningen fra IMDI fikk flertall.