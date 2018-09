Signerte kontrakt med verdi på fire milliarder

Sist oppdatert 28/09/2018 kl 18:55

Fredag ble kontrakten mellom den spanske totalentrepenøren Acciona Construcción og Nye Veier AS for utbyggingen av 23 kilometer veg fra Ranheim til Værnes undertegnet.

Det skjedde i lokalene til Nye Veier på Sluppen i Trondheim der Nye Veier-sjef Johan Arnt Vatnan ønsket velkommen til sine spanske samarbeidspartnere:

– Dette er en stor dag for Nye Veier, for innbyggerne i Trøndelag og alle trafikanter som har ventet lenge på en oppgradering av E6. Det har vært arbeidet hardt. Jeg startet 1. januar i fjor, og vi har hatt ganske høy hastighet for å ha kontrakten klar for markedet. Teamene fra Acciona og Nye Veier har arbeidet hardt fram til i går kveld med å fullføre kontrakten. Den siste nedlasting fant sted i dag tidlig. Dette er en omstendelig prosess. Acciona er en verdensaktør og vi håper de kan bruke erfaringer herfra i sitt videre arbeid, sier Vatnan.

Denne kontrakten er et resultat av Nye Veier og mandatet til Nye Veier. Arbeidene starter med strekningen nord for Trondheim og fortsetter senere med strekningen sør for Trondheim.

Strekningen Ranheim–Værnes skal bygges ut som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t. I følge Nye Veier er kontrakten verdt om lag fire milliarder kroner, mens totalkostnaden for hele prosjektet er 5,6 milliarder kroner.

Både Johan Arnt Vatnan og direktør Juan Amaury Gil Gandia fra Acciona Construcción understreket den store betydningen av sikkerhet. Alt arbeid på de 23 kilometrene skal gjennomføres uten ulykker. Direktør Gil Gandia fortalte at Acciona har 150 års historie med kontorer i 30 og aktivitet i 41 land.

– Nå har vi hatt drøyt to måneder siden Acciona ble valgt for å stake ut vegen videre med et intenst arbeid. Det har forsikret oss om at vi valgte riktig aktør til arbeidet på strekningen Ranheim – Værnes, sier Johan Arnt Vatnan.

Byggeprosjektet starter i 2019 og vil bety en kraftig oppgradering av E6 fra Ranheim til Værnes:

Væretunnelen på 1,6 kilometer får et nytt løp mot nord.

Stavsjøfjelltunnelen får et nytt løp mot nord.

Ny Hommelvik bru.

Ny dobbel Hommelviktunnel 2 x 800 meter.

Helltunnelen på 3,9 kilometer får nytt løp mot sør.

Ny Sandfærhus bru.

– Vi har aktivitet i alle regioner der Nye Veier deltar. Alt vi prioriterer blir nøye vurdert med tanke på kostnader og nytte. Sikkerhet er viktig for oss under bygging og når trafikken er på vegen. Siden starten har vi søkt de beste aktørene, derfor bruker vi prekvalifisering og kvalifisering. Med denne kontrakten er vi et skritt videre og vi tror kontrakten med Acciona bidrar til det, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

Nye Veier i Trøndelag skal ha ansvaret for å bygge ut en firefelts E6 fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. Dette er en strekning på totalt 106 kilometer. I prosjektbeskrivelsen fra Nye Veier heter det at målet er å styrke trafikksikkerheten, forkorte reisetida og samtidig stimulere til vekst og utvikling i en region som ble samlet til ett fylke 1. januar 2018. Byggingen av den nye vegen starter neste år og vil pågå i fem-seks år fram til 2024 eller 2025. Arbeidet skal pågå samtidig som det er trafikk langs E6. Det vil bety utfordringer for trafikantene.

Utbyggingssjef Jørund Gullikstad sier at det blir lagt opp til størst mulig forutsigbarhet for å gi trafikantene en så god løsning som mulig.

Kvithamar – Åsen

Forberedelsene pågår også for fullt med tanke på neste etappe fra Kvithamar til Åsen. 10. oktober er det klart hvilke entrepenører som blir prekvalifisert for å være med i finalerunden. Det er meningen å kåre vinneren av den nye entreprisen i mars. Bransjen er spent på om Acciona Construcción også vil delta i denne konkurransen.