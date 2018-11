Silje blir med til EM likevel

Sist oppdatert 21/11/2018 kl 14:53

Silje Katrine Waade fra Stjørdal og Våg Vipers fikk ikke plass i årets tropp til håndball-EM. Men i dag kom beskjeden om at Waade likevel blir med til Frankrike, dog ikke som en av de 16. Silje Katrine Waade og Ingvild Bakkerud, som spiller for danske Odense, blir nemlig med de norske håndballkvinnene til Frankrike-EM som støttespillere og reserver.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har allerede tatt ut sin tropp på 16 spillere, men opplyser at Waade og Bakkerud blir med for å bedre treningene og for å være i Frankrike i tilfelle det skulle bli aktuelt med bytter i troppen.