Siste mulighet for HPV-vaksine

Sist oppdatert 21/09/2018 kl 20:25

Er du kvinne født i 1991 og senere har du nå din siste mulighet til å starte vaksineringen mot HPV.

17. oktober starter siste runde med gratis HPV-vaksinasjon i Stjørdal. HPV-vaksine anbefales til unge kvinner født 1991 eller senere fordi den forebygger livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft.

– Unge kvinner har en unik mulighet til å beskytte seg mot livmorhalskreft ved å få HPV-vaksine. Nå er det viktig at alle får med seg at det er siste mulighet for å starte gratis HPV-vaksinering, sier Sissel Staven Humstad som er avdelingsleder ved Stjørdal Helsestasjon.

HPV kan gi livmorhalskreft

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, oftest i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til kreft.

Livmorhalskreft er den vanligste formen for HPV-relatert kreft. Hvert år får om lag 350 kvinner i Norge livmorhalskreft og 60-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

Må fullføres innen juni

HPV-vaksinasjon består av tre vaksinedoser gitt i løpet av minimum seks måneder. De som er i gang med vaksinasjon kan fullføre innen utgangen av juni 2019. For Stjørdals del gis første dose 17. oktober mellom klokka 14 og 17 ved helsestasjonen. De to siste dosene gis 21. november og 22. mai.

– De som har startet, men ikke fullført vaksinasjonen med tre doser, kan også ta kontakt for å få fullført denne. Det gjelder både de som har tatt den hos oss og andre steder, sier Sissel Staven Humstad.