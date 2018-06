Sivert (8) med fiskeflaks

På Hembre sine vald i Stjørdalselva har Beate og Aksel Hågen Hembre gavmildt stilt et av sine bedre vald til disposisjon for ungdomsfiskere hele tre dager i uken, og lørdag fikk Sivert (8) full klaff.

Nedenfor Hegra bru kan ungdom fiske gratis med både sluk og flue. Lørdag var forholdene perfekt etter lengre tids tørke, og det var meldt på forhånd at flere burde kjenne sin besøkelsestid og møte opp da sjansen for napp var stor. Og dette skulle stemme bra!

Allerede etter få kast fikk Sivert Vist Kristoffersen på en laks som var anslått til å veie godt over ti kilo. Denne stakk ut med over 100 meter snøre før den retta ut kroken på sluken og glapp. Unge Sivert var ikke spesielt lei seg for dette, og mente det var sjanse på flere. Og jammen skulle han få rett.

Etter en liten stund fikk han på nok en fisk og kunne kort tid etter juble over en nygått laks på rett i underkant av seks kilo.

De ungdommene som hadde møtt opp i dag hadde flere kjenninger, men så langt vi vet ble det med denne ene. Neste mulighet er førstkommende tirsdag, og med de forholdene i elva nå bør det fortsatt være stor mulighet for napp nedenfor Hegra bru.