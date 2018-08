Sjåføropplæringen i gang

Sist oppdatert 15/08/2018 kl 16:37

Husbandet «Trøkk» på sju medlemmer startet med Pink Floyd «We don’t need no education» omskrevet til en velkomst til studentene. Det ble møtt av stor applaus.

Leder Trafikkfag ved Universitet Nord på Tangen i Stjørdal, Rikke Mo Veie ønsket velkommen.

– Velkommen til åpningen av studieåret 2018/19. Jeg er en stolt leder av Nord Universitet i Stjørdal. Vårt universitet strekker seg fra Vesterålen til Stjørdal. I år tar vi imot 6000 nye studenter totalt. Studiestarten markerer nye og spennende relasjoner. Her i Stjørdal har vi lange tradisjoner med å utdanne trafikkledere. Det er et viktig yrke med stort ansvar. Velkommen som en del av trafikksikkerhetsfamilien i Norge, sa Mo Veie.

Leder av Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg Karin Bjørkhaug gratulerte med valg av studium og plass på Nord Universitet.

– Vårt utvalg har mange samarbeidspartnere for å diskutere trafikksikkerhet fra et vidt ståsted. Vi jobber bredt og spisset for at ingen skal bli drept eller hardt skadd. Vi jobber bredt opp mot kommunene. Den spisse satsingen er rettet mot ungdom som søker risiko, sa hun.

Ordfører Ivar Vigdenes ønsket velkommen til Ja-kommunen Stjørdal.

– Dette er en campus vi skal utvikle midt i Trøndelag ved jernbane, E6/E75 og flyplass. Vi er spente på vår nye rolle som vertskap for et universitet. Vi blir ingen by uten universitet med studenter. Hjertelig velkommen! sa ordføreren.

Magnus Gaarder leder for studentrådet fikk deretter ordet.

– Jeg er 25 år fra Ås og Tusenfryd. Her blir alle kjent med alle. Delta i introduksjons-uka; det gir mye tilbake, sa Gaarder.

Regionleder Johan Petter Skogseth ved Studentinord snakket om studentvelferd.

– Dere har en allsidig bakgrunn. Vi styrer med studentvelferd og rådgivning. Nå har avstanden fra studentboligene til universitetet økt, men det er en grei avstand i folkehelseperspektiv. Her har vi en kantine som vi er stolt over med fjordutsikt og dyktige medarbeidere. Kantinebestyrer Ingunn og hennes kolleger serverer god mat. Det er viktig å bry seg om medstudentene. Vi tilbyr økonomiske ressurser og leier halltid for studentidrett. Det jobbes med studentsosialt rom på campus, sa Skogseth.