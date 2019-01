Sjekker kroppens drivstoff ved nytt senter

Mandag åpner Gustavo Quintanilla analyse- og behandlingssenteret «Et nytt håp» i Stjørdal.

– Dette er noe som ligger mellom den alternative og den tradisjonelle medisinen, sier Gustavo Quintanilla. Han er opprinnelig fra El Salvador, men kom til Norge i 1986. I 1998 åpnet han sin første klinikk på Frosta. Etter hvert flyttet han til Frosta, men nå gjør han stjørdaling av seg. Og med seg inn i sitt nye senter har han med seg en analysemaskin som han sier fort fastslår kroppens tilstand.

– Det jeg gjør er en mangeltilstandstest. Kort fortalt holder jeg to pads koblet til min analysemaskin mot pasientens hode. I løpet av ett minutts scanning får jeg en ut en rapport som sier hva kroppen mangler. Her sjekkes lageret av vitaminer, mineraler, koenzymer og kollagen, forklarer Quintanilla.

Veileder med kostråd

Gustavo Quintanilla åpner dørene til «Et nytt håp» i Kjøpmannsgata 34, i etasjene over Specsavers, mandag 7. januar. Fra da av kan pasienter bestille en mangeltilstandstest. Etter å ha tatt testen lager behandleren en rapport som pasienten får.

– Alle får en rapport som beskriver hva de mangler og hva de bør gjøre for å rette opp dette. Jeg veileder først med mat; hvilken mat de bør spise for å få rettet på manglene. Deretter kan jeg finne anbefalte kosttilskudd for å få kroppen i god stand igjen, forklarer Quintanilla.

– Hvem mener du bør ta en test som dette?

– Det er mange som kjenner på at de mangler overskudd. Føler du deg trøtt, slapp eller har generelt lite energi eller kjenner at det ikke er noe som stemmer, er det fornuftig å ta en slik test. Det er viktig at kroppen din har nok drivstoff for å takle hverdagens krav.

Flere behandlingsmetoder

Behandleren legger ikke skjul på at det finnes skeptikere til denne metoden, men er krystallklar på at dette er et svært pålitelig system.

– Dette systemet har vært brukt i flere år blant annet i USA og Latin-Amerika. Metoden påvirker ikke kroppen på en negativ måte. Kroppen blir skannet og verdiene målt med elektromagnetisk resonans, sier Quintanilla.

Nå gleder han seg til å ta imot de første stjørdalingene. Analyse- og behandlingssenteret får ikke faste åpningstider fra første dag, men det er mulig å bestille timer. Og i tillegg til mangeltilstandstesten, som er analysedelen av senteret, tilbyr Quintanilla også behandling.

– Jeg er utdannet til å utføre både refleksologi, fysikalsk aromaterapi og elektroakupunktur, sier Gustavo Quintanilla.