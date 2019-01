Varden-løperen Astrid Stav ble nummer seks i søndagens 15 kilometer klassisk i Norgescupen i langrenn for juniorer. Hun var to minutter og 37 sekunder bak dagens suverene vinner, den to år yngre Helene Marie Fossesholm fra Eiker. Hun utklasset alle andre juniorer i Norgescup-rennet i Konnerud.

Dermed ble det 2. plass i fristil og 6. plass i klassisk for Astrid Stav som kjemper om å få en plass på det norske laget til junior-VM.