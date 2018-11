Sjøvold tildelt gullmedalje

Sist oppdatert 23/11/2018 kl 10:30

Malvikingen Knut Sjøvold er tildelt Sør-Trøndelag landbruksselskaps gullmedalje

Sjøvold er tildelt medaljen for sitt engasjement og innsats for norsk og trøndersk landbruk. Et brennende engasjement for jordvernet er noe som karakteriserer Sjøvold, både som lokalpolitiker og sentralt tillitsvalgt i Norsk bonde- og småbrukerlag.

Knut Sjøvold fikk overrakt gullmedaljen av landbruksdirektør Tore Bjørkli, Fylkesmannen i Trøndelag. Overrekkelsen skjedde under konferansen, Trøndersk landbruk – hva nå! Dette er en arena som hvert år samler landbruksforvaltningen og landbrukspartnerskapet i Trøndelag, skriver Fylkesmannen i Trøndelag i en pressemelding.

Sjøvold ble medlem av Norsk bonde – og småbrukerlag i 1997. Da var han en av ildsjelene bak etablering av lokallag i Malvik kommune. I 2000 ble han leder i Sør-Trøndelag bonde – og småbrukerlag. Sjøvold var nestleder i Norsk bonde- og småbrukerlags landsstyre i perioden 2002- 2007. Der fungerte han også som leder i seks måneder. I tillegg har Sjøvold hatt en rekke verv både nasjonalt og regionalt. Han har blant annet vært leder i KSL Matmerk og leder for aksjonsutvalget i Norges bonde- og Småbrukerlag

Sjøvold har deltatt i fem jordbruksforhandlinger, og departementsråd i Landbruks- og matdepartementet. Per Harald Grue, skal ha uttalt at «aldri har noen fått til så mye uten å heve stemmen!»

Sjøvold har også vært aktiv lokalpolitiker og varaordfører i Malvik kommunen i perioden 2007-2015.

Både i sin tid som tillitsvalgt i Norges Bonde- og småbrukerlag og som varaordfører i Malvik hadde Sjøvold et brennende engasjement for jordvernet.

Som tidligere aktiv musiker er trekkspillet ofte med når Sjøvold deltar på møter og konferanser. Det var også med da han 14. november 2018 deltok på konferansen, Trøndersk landbruk – hva nå!