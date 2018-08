Skal dele ut hundrevis av NM-medaljer

239 påmeldte skal kjempe om et lass med NM-medaljer når friidrettsveteraner fra hele landet samles på Øverlands Minde kommende helg.

– Du vet det er ikke bare-bare, så her må det være veteraner som arrangerer. Hovedkomiteleder for veteran-NM er Kjell Olav Storflor og han flirer godt når han forteller om arrangørstaben. Sammen med stevneleder Olaf Lydvo og teknisk leder Bjørn Ivar Hage utgjør han stevnekomiteen til det som er et komplisert friidrettsstevne å arrangere.

– Dette er et mye mer krevende arrangement enn det vanlige friidretts-NM som ble arrangert i Byrkjelo i helga. Her er det 22 øvelser for begge kjønn i en lang rekke årsklasser. Det er mange forskjellige tyngder på kasteredskapene og det er ulike høyder på hekker og hindre. Totalt sett er det veldig mye å passe på, sier Kjell Olav Storflor.

Over 150 hjelper til

Det er Stjørdalsalliansen som står som arrangør av kommende helgs veteran-NM i friidrett. Alliansen utgjøres av de sju klubbene Stjørdal Friidrettsklubb, Dalebrand, Hegra, Lånke, Fram, Stjørdals-Blink og Nybrott.

– I tillegg har vi også denne gangen med oss funksjonærer fra Flora, sier Storflor, og apropos funksjonærer: Det er ikke småtteri som kreves for å gjennomføre et veteran-NM.

– Det er mellom 80 og 90 funksjonærer på hver av dagene. Noen er med to og tre dager, men samlet sett er det godt over 150 funksjonærer som stiller opp, sier Olaf Lydvo.

Legender til start

Totalt 239 er påmeldt. Mange av deltakerne stiller i flere øvelser, slik at det så langt er registrert 724 enkeltstarter. Det konkurreres i årsklasser fra 35 år og oppover. Hver klasse har et aldersintervall på fem år, og det kommer noen skikkelige ringrever.

– Vi har en utøver på over 90 år som er påmeldt. Han skal løpe korte distanser, sier Kjell Olav Storflor.

– Da kommer det sikkert også noen store tidligere friidrettsstjerner?

– Joda, det gjør det. En av de største for min del iallfall er Arne Hamarsland. Han har åtte NM-gull på 800 meter og 1500 meter og deltok i OL i 1960. Han har en pers på 1500 meter på 3.39,8, sier Storflor. Nå er Hamarsland, som representerte Gular i Bergen, 85 år og har meldt sin ankomst til Øverlands Minde.

– Jeg har hatt litt kontakt med ham i det siste, og signalene er at han avslutter friidrettskarrieren sin her, sier Storflor.

Sjefen stiller til start

Veteran-NM innledes på Øverlands Minde med de første øvelsene fredag ettermiddag klokka 16. Deretter går det slag i slag utover fredagskvelden, langdag på lørdag og en litt kortere stevnedag på søndag. Bortimot 20 lokale utøvere er påmeldt, og disse vil nok også hevde seg godt på listene. Stevneledelsen er først og fremst opptatt med arrangementet, men sjefen selv er påmeldt.

– Joda, jeg tenkte å få med meg et par øvelser, sier Kjell Olav Storflor, som stiller til start i høyde og tresteg i klasse 60-64 år.