Skal få ungdommene til å digge blues

Sist oppdatert 18/06/2018 kl 08:47

Egen ung-scene skal få ungdommene til å komme på Blues in Hell.

Den gjennomsnittlige gjesten på Blues in Hell er en mann tidlig i 50-årene. Det ønsker festivalledelsen å gjøre noe med. Derfor satser de beinhardt på ungdommene fra og med årets festival. Det betyr egen ungdomsscene og en «skygge-festivalsjef» som er omtrent halvparten så gammel som dagens sjef.

SE OG HØR TORA DAHLE AAGÅRD FRA LANSERINGEN AV UNG BLUES IN HELLER HER!

Egen ungdomsscene

– Vi har en ambisjon om å være en viktig aktør i framtidens blues-Europa. Det klarer vi ikke uten å ha med oss ungdommene, sier Kjell Inge Brovoll. Derfor har han tatt grep og invitert ungdommene inn på ulike måter.

30. august blir det ungdoms-blues fra en helt egen ungdomsscene på Scandic Hell Hotel. Den skal fylles av fire band, som skal gjøre festivalen ekstra attraktiv for de yngre gjestene. Ett av de fire bandene er Ska-frika og blant den spillende gjengen står kanskje også neste Blues in Hell-sjef.

– Jeg skal ta over jobben til Kjell Inge. Ikke riktig ennå, men etter hvert, sier Silje Sagmyr Werness og smiler godt. Hun spiller trombone i Ska-frika, har studert kulturprosjektledelse på Lillehammer og fotfølger nå Brovoll, samtidig som hun har et spesielt ansvar for «Ung Blues in Hell».

Dobbel-debutant

Sagmyr Werness bor på Fannrem, men spiller i Hommelvik- og Stjørdals-baserte Ska-frika. Nå har hun og bandet fått 20 festivalpass til årets Blues in Hell som de skal dele ut til unge mennesker som vil på festival.

– Hva må til for å få ungdommene til å like blues?

– Det er et godt spørsmål, men jeg tror mange av dem liker blues. Jeg hører mye forskjellig musikk selv, men har vel tenkt som så at blues er litt kjedelig. Men blues kan være minst like fengende som all annen musikk, sier Silje Sagmyr Werness. Hun har aldri vært på Blues in Hell tidligere. Når hun først debuterer blir det både som artist og administrator, og hun har klare mål.

– I år blir det en kveld med Ung Blues in Hell, kanskje blir det mer etter hvert. Målet er iallfall å utvikle denne delen av festivalen, sier Sagmyr Werness.

Gode medspillere

Blues in Hell har nylig fått 100.000 kroner fra musikkutstyrsordningen til Norsk Kulturråd. Det ønsker Kjell Inge Brovoll å bruke til å investere i utstyr som kan få fart på «kjellerbandene». I tillegg har festivalen med seg Sparebank 1 SMN på laget. De går tungt inn for å etablere Ung Blues in Hell.

– Vi har en kundeklubb som målretter mot ungdommer i alderen 18-34 år, og disse vil få mulighet til å få rimeligere blues-billetter i år. Omtrent 700 ungdommer i Værnesregionen er medlemmer av den gjennom appen «Innafor», sier banksjef Lill Bente Mæhla Totland.

Blues-bossen Brovoll har noen hårete mål.

– Både Tora og Ska-frika får 20 pass de får dele ut til ungdommer. Det blir 40 ungdommer på festival, og kanskje klarer vi å selge 50 pass til til ungdommer. Neste år klarer vi kanskje 100. Da blir det bra foryngelse, sier Kjell Inge Brovoll.

I tillegg til Ska-frika står Tora med frontfigur Tora Dahle Aagård på scenen under Ung Blues in Hell. Det samme gjør Tito Lausteen Quintet og Magnus Berg.