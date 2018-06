Skal lære fotball av landets nest beste lag

Sist oppdatert 14/06/2018 kl 11:10

Fram samarbeider nok en gang med ett av landets aller beste fotballag om Tine Fotballskole.

Fram Skatval har arrangert Tine Fotballskole i en årrekke og har fått mange gode tilbakemeldinger fra Fotballkrets, deltakere og foreldre opp igjennom årene. Et foreløpig høydepunkt ble nådd i 2016 da Trøndelag Fotballkrets kåret Frams fotballskole som «Årets Tine Fotballskole i Trøndelag».

– I 2017 innledet Fram et samarbeid med Ranheim Toppfotball for ytterligere å bedre det sportslige tilbudet på fotballskolen. Bakgrunnen for dette samarbeidet er at skatvalsbyggen Mats Lillebo gikk til Ranheim før fjorårets sesong. Som en del kompensasjonsordningen stiller Ranheim Toppfotball med instruktører, inkludert egen keepertrener, for de eldste årskullene. Dette betyr at vi kan tilby et meget godt fotballfaglig opplegg også i 2018 sier Frams hovedansvarlige for Tine fotballskole Johan Hammer.

I 2018 arrangeres Tine fotballskole fra mandag 6. august til og med torsdag 9. august for jenter og gutter født i årene fra 2004 til og med 2011.

– Fram er etter hvert en meget erfaren arrangør og opplegget er i hovedsak det samme i år som tidligere. Det betyr at, i tillegg til flinke instruktører, stiller 20 foreldre og besteforeldre opp hver dag for å hjelpe til med matservering, dobesøk, trafikksikkerhet, knyting av sko, trøst og servering av frukt og drikke. Vi viderefører også tradisjonen med et eget avslutningsarrangement torsdag kveld. Vi har et øvre tak på 200 deltakere og det begynner å fylle seg opp, men vi har fortsatt noen plasser ledige. Vi ønsker derfor flere deltakere både fra Fram og øvrige klubber i dalføret hjertelig velkommen, sier Hammer.

Påmelding gjøres ved å sende e-post til aage.ertsgaard@gmail.com og her er det «først til mølla-prinsippet» som gjelder.