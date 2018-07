Skal lage glade hverdager på sykehjemmet

Halsen sykeheim skal bli et livsglede-sykehjem. Beboerne skal få flest mulig meningsfulle hverdager.

– Det er viktig at beboerne får oppmerksomhet og får holde på med noe som de har gjort før de flyttet til sykehjemmet, sier Karin Knutsen.

Hun er Stjørdal kommunes livsglede-ekspert, og den som skal holde i trådene nå når Halsen sykeheim skal bli et livsgledehjem.

– Jeg ble tilsatt som kommunens livsgledekonsulent i en 20 prosent stilling i januar, og nå skal Halsen sertifiseres som livsgledehjem. Det er en prosess som varer i ett år, sier Karin Knutsen.

Selv er hun utdannet sykepleier, og jobber i hjemmesykepleiens nattpatrulje, men bruker altså 20 prosent av arbeidstiden sin til å sørge for at beboerne på sykehjemmet har det best mulig.

– Jeg er gledelig overrasket over alt som foregår ved Halsen sykeheim. Livsgledegruppen ved sykehjemmet gjør en strålende jobb og sørger for aktiviteter, besøk og tilstelninger som gleder beboerne, sier Knutsen.

Synger, feirer og koser seg

Nylig hadde Halsen sykeheim et skikkelig avspark på livsglede-prosessen, og avdelingsleder ved sykehjemmet, Monika Renå Rønsåsbjørg, er opptatt av at hverdagene skal være så gode som mulig.

– Vi har høner ved sykehjemmet, hund som kommer på besøk, bingo, vi har hatt spa, og ikke minst feirer vi alle anledninger som kan feires. Sist var prinsebryllupet i England, og nå blir det sommerfest, sier Monika Renå Rønsåsbjørg.

Hun forteller om beboere som tilsynelatende trives bedre, og ansatte som engasjerer seg i livsgleden til alle.

– Vårt ønske er at det skjer mest mulig ved sykehjemmet, dog uten at det blir for mye for beboerne. Det er en balansegang, sier Monika Renå Rønsåsbjørg, som håper å få frivillige til å bidra.

– Vi er veldig heldige som har fire barnehager som er innom oss etter tur en dag hver uke. Disse synger for beboerne, og også Bonitas er på besøk og synger. Så ønsker vi oss noen som kan komme og steke litt vafler og sørge for koselig stemning, gjerne en gang i uka, sier Rønsåsbjørg

Ordfører-ros

Ordfører Ivar Vigdenes var også til stede da Halsen sykeheim sparket i gang livsglede-sertifiseringen, og skrøt spesielt av de ansatte.

– Skryten min til dere er at jeg opplever at etat omsorg består av ansatte som stadig ønsker å prøve noe nytt. Dette er en framoverlent satsing, skryter Vigdenes, som understreker at han mener sykehjemmene også har en plass i framtidas eldreomsorg.

– Sykehjemmene skal være her, men på et sykehjem skal du bo fordi du er syk og gammel, – ikke bare fordi du er gammel. Da dreier det seg om å gi beboerne så rike og gode liv som er mulig, sier ordfører Ivar Vigdenes.