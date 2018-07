Skal opp Kluken for fjerde gang

Sist oppdatert 26/07/2018 kl 18:26

Hjemmehåpet Magnus Gjemse er den store favoritten før årets Kluken Opp. Den tøffeste konkurrenten kan bli «samboer» Emil Iversen.

I fjor startet 334 deltakere på turen fra Kluksdal til toppen av Kluken. Rekorden er fra 2016 da hele 378 tok turen opp til det som anses som den «letteste» 1000-meterstoppen av 26 i Meråker.

– Det er garantert den letteste toppen, sier Per Olav Stormo. Og han vet hva han snakker om for han har vært på alle 26. At det er den letteste har folkehopen også fått med seg for i løpet av 2017 var det over besøk på toppen av Kluken, og dermed var den også mest besøk.

Strøkne forhold

Nå håper Stormo og arrangørene fra Stordalen på en ny folkevandring de opp til toppen av grensefjellet Kluken.

– 4,3 kilometer lang løype som stiger 590 høydemeter. Vi har utbedret traseen ytterligere siden i fjor og lagt ned planker som gjør at det er enda mer behagelig å komme seg til topps, sier Stormo.

Akkurat nå er det helt strøkne forhold.

– Nå ja, – nå kan du gå til toppen av Kluken i sandaler, sier Per Olav Stormo.

Hovedvekten av deltakerne i Kluken Opp er trimmere som bruker det som en fin trimtur på en fin søndag. Den klassen ved Meråker skole som har forholdsvis flest deltakere får premie, og det samme gjør også det idrettslaget utenfor Meråker med flest deltakere.

Samboerduell

Premie blir det også til de raskeste, og det er alltid en hjemmefavoritt i Kluken Opp.

– Magnus Gjemse har løyperekorden på 27,16, og han har varslet at han kommer til start også i år. Det ryktes også at Gjemses «samboer» Emil Iversen kommer til start. Han reiser til Italia på samling dagen etter, men vi satser på at han stiller til start. Uansett så er nok Gjemse favoritt i sitt eget favoritterreng, sier Per Olav Stormo.

Drøy time

Mens de kjappeste bruker en snau halvtime opp til toppen må trimmerne belage seg på en litt lengre søndagstur.

– En drøy time går du opp på om du går jevnt og trutt, men det er fullt mulig å bruke lengre tid. Først og fremst er det jo en naturskjønn opptur som passer for hele familien, sier Per Olav Stormo.