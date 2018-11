Skal spre glede og varme

Sist oppdatert 21/11/2018 kl 14:00

Det skal spres glede, varme og inkludering i Fosslia fjellhall når Frivilligsentralen arrangerer Jul for alle på julaften.

Det er pyntet til jul når dørene til fjellhallen i Fosslia åpnes klokken 14.00 på julaften. Frivilligsentralen har plass til minst 250 personer når god julemat serveres sammen med musikk, sang og gaveutdeling.

Fida Afif fra sentralen er med og arrangerer Jul for alle for niende gang denne kvelden. Det skjer med sosialt treff mennesker imellom. Det er inkludering, mye hjerterom, god mat, fremføring av sanger, musikk spilles, og juletreet vitner om julens tradisjoner. Siri Bones hos Frivilligsentralen debuterer som arrangør i år. Hun gleder seg til å møte mange som skal feire jul sammen.

– Vi skal sammen spre både glede og varme

– Vi skal også denne gang greie å skape et flott arrangement, og er sikre på at folk kommer for å glede seg sammen. Vi skal sammen spre både glede og varme. Barn og voksne vil nok slå av en prat seg i mellom, noe julemusikk og sang blir det sammen med flere overraskelser, sier Siri Bones.

Årets Jul for alle er like inkluderende som den alltid har vært. Alle møtes med respekt uavhengig av tro og kultur. Hjertevarme lover de to fra Frivilligsentralen vil deles med alle. Uansett er dette et stort arrangement for sentralen med allerede 20 involverte, og flere trengs.

Ønsker flere frivillige og julegaver

– Vi er interessert i å komme i kontakt med frivillige som vil hjelpe oss før, under og etter arrangementet Jul for alle i Fosslia fjellhall, sier Fida Afif og Siri Bones. Mandag 24. desember skal den varme maten stå klar til gjestene, og under juletreet vil det ligge pakker til alle, men Frivilligsentralen tar gjerne imot flere gaver til arrangementet.

– Vi har noen julegaver allerede, men trenger mange flere til Jul for alle. Dette skal helst være gaver ment for barn og voksne. Vi etterspør ikke dyre gaver, og de trenger ikke være innpakket. Er de innpakket så skriv gjerne utenpå hvilken aldersgruppe disse er ment for, sier Bones og Afif, som presiserer at absolutt alle er velkommen til å feire jul i fjellhallen.

– På Julaften er fjellhallen åpen for alle som ønsker å være med. Det gjelder etnisk norske, folk med bakgrunn fra andre nasjoner og kulturer. Det kan være enslige, nye tilflyttere, både barn og voksne, og vi håper at noen som har litt ledig tid med vakttjeneste på julaften kommer innom oss, sier Siri Bones og Fida Afif.

Påmelding

For deltakelse i Fosslia fjellhall på julaften er det påmelding hos Frivilligsentralen. Enten ved personlig oppmøte, eller ved å ringe Fida Afif på telefon 418 45 168.

– Husk at uansett kulturell bakgrunn, trosretning eller situasjon i livet, så er du og dere velkommen, sier Siri Bones og Fida Afif fra Frivilligsentralen i Stjørdal. Forrige Jul for alle var 235 personer med på en festaften i hallen, denne gang håper og tror Bones og Afif på det magiske tallet med 250 deltakere.