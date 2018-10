Skaper evige minner med unge modeller

Sist oppdatert 14/10/2018 kl 09:17

Hun kryper rundt på gulvet og pludrer med lille Benjamin på åtte måneder. Fotograf Monica Holten har åpnet avdeling av Studio Elle Melle i Stjørdal og håper på mange pludrestunder framover.

Studio Elle Melle har tilhold i Gråbrek Mølle og Stjørdals-bosatte Monica Holten var ikke i tvil om at de skulle satse da muligheten dukket opp.

– Vi driver studio i Trondheim, men hadde merket at vi hadde en god del kunder og henvendelser fra Stjørdal. Tidligere har vi snakket litt useriøst om å etablere studio her, men da muligheten bød seg i disse lokalene hvor Studio G var tidligere var valget enkelt, sier Holten.

Nyfødt-trend

Fotografen er lærerutdannet i bunnen. De pedagogiske evnene bruker hun til det hun liker aller best i fotografyrket, nemlig å fotografere babyer og små barn.

– Det starter med gravidperioden, og så opplever vi at stadig flere ønsker bilder av sine nyfødte barn. Deretter er det barnefotografering, sier Holten.

De nyfødte, mamma og pappa kommer gjerne til Studio Elle Melle når de er mellom en og to uker unge.

– Dette er en nisje jeg jobber mye med og som jeg elsker å jobbe med, sier Monica Holten.

Mer og mer

Så langt er fotografen på plass i studioet i Gråbrek Mølle etter avtale, men det blir oftere og oftere etter hvert som etterspørselen øker.

– Vi ser behovet litt an foreløpig og gjør avtaler med kunder som kommer hit. Det vi har sett er at jeg bruker mer og mer tid i Stjørdal, og det er jo det vi helst ønsker å få til. Kanskje blir det fulltidsjobb i Stjørdal, sier Monica Holten.

Godt lys

Den drevne fotografen behandler lille Benjamin Gisetstad Ruud med den største selvfølge. Gutten på åtte måneder smiler og poserer foran kameraet, mens mamma Helga Johanne Gisetstad befinner seg på meget trygg avstand for den lille fotomodellen. Atmosfæren inne i fotostudioet er avslappet og behagelig og fotografen er strålende fornøyd med studioet.

– Det er et veldig bra studio. Store vindusflater gjør at vi også kan fotografere i dagslys innendørs. Så har vi jo de flotte omgivelsene rett utafor døra her, sier Monica Holten.

«Utestudio»

Dersom det er ønskelig og mulig tar hun gjerne et sett bilder både innendørs og utendørs. Bare ti-metre utafor studioet finnes Bjervedammen og flotte skogsomgivelser, og det er heller ikke langt til andre Stjørdals-perler både ved sjøen og i grønne omgivelser.

– Vi er åpne for alle ønsker som kundene har. Det aller meste er mulig.

– Er det sånn at kundene har klare ønsker når de kommer hit, eller overlater de alt til deg som fotograf?

– Det varierer veldig. Noen har det veldig klart, andre har ikke tenkt så veldig mye over det. For min del er det fint om de har noen ønsker, men samtidig er den kunstneriske og kreative friheten god å ha, sier Monica Holten.

Alle typer foto

Benjamin fortsetter å smile. Tonen med fotograf Holten er både god og trygg. Hun kryper rundt med kameraet rundt halsen og bruker både sine evner som pedagog og fotograf til det fulle. Nå ønsker hun å bruke enda mer av arbeidstiden sin i Stjørdal og understreker at det ikke bare er gravide og nyfødte som er velkommen til Studio Elle Melle.

– Neida, vi gjør alle typer oppdrag, både inne og ute. Vi har spesialisert oss på barne- og familiefotografering, men gjør også alle andre typer fotograferinger, sier Monica Holten.