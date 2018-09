Skaper kunst i Pottemakergata

De skaper bilder og figurativ kunst i fellesskap. Åtte kunstnere har atelier og studio i Pottemakergata 3 på Sutterøy.

Billedkunst har de senere årene fått økt oppslutning i Stjørdal. Det kan være flere årsaker til dette, men faktum er at det skapes mye flott blant malende kunstnere i alle aldere. Pottemakergata malestudio er en helt ny maleklubb med eget atelier i Pottemakergata 3 på Sutterøy. Tone Henriksen og Rita Lier er to blant åtte kreative som har funnet seg god til rette blant staffeli, pensler og lerret.

Ønsker publikum velkommen

– Vi var på utkikk etter egnede lokaler, men fant ut at sentrumsnære arealer som dekket behovene våre ble for dyre å leie. Da søkte vi litt utenfor sentrum og fant dette flotte stedet på Sutterøy. Det slående navnet pottemaker syntes vi var så fint. Dermed ble det navnet på vårt atelier og studio, sier Tone og Rita som gjerne vil vise publikum rundt på atelieret. En godt voksen kunstner er aktiv deltaker i lokalene. Randi Berge på 81 år er svært kreativ med penselen.

– Tenk at vi fikk flytte inn i dette flotte atelieret sammen. Det er naturlys fra vinduer og fra glass i taket. Samtidig er det veldig sosialt å arbeide sammen, sier Randi Berge. Hun stortrives i lokalene der eneste mann blant sju damer er Lars Kåre Valla. Han er en sjøens mann, og har malt en flott seilbåt med skummende sjøvann i baugen. Marit Gustad, Ulla Lisø, Else Fagerheim og Monica Busch er blant øvrige kunstnere på atelieret.

Kurs for nybegynnere

På studioet i Pottemakergata males det i akryl, olje og vannfarger. Publikum kan også bestille portretter eller andre motiver hos kunstnerne. Helst vil de lære bort sine teknikker med pensel og malepalett. Nylig ble det arrangert nybegynnerkurs med tema Mixed media.

– Vi har plass til flere deltakere her hos oss. Vi arrangerer kurs for interesserte. Det første kurset hadde mange påmeldte, og vi opplever glede ved det faktum at maler- og kunstmiljøet er voksende, sier Rita Lier og Tone Henriksen. De til sammen åtte med eget studio har flere kreative planer utover høst og vinter. (Artikkelen fortsetter under annonsen!)

– Det vil bli arrangert salgsdager der bilder og skulpturer tilbys, og vi vil ha flere åpne dager på huset. Det er også mulig å få avsatt tid til visning eller kjøp av bilder ved å ta direkte kontakt med Pottemakergata Malestudio. For de som har interesse av å delta på kurs, arranger vi 9.-10. oktober Mixed art-figurativt kurs ved Ellen Hegg. I månedsskiftet november/desember får vi besøk av kursleder Jan Ove Tuv. Det skjer i forbindelse med lansering av filmen om Odd Nerdrum. Det blir da et nytt kurs med portrett i oljemaling, sier Tone Henriksen og Rita Lier.