Skateparken er klar til NM

Skateparken er nymalt, vasket og pyntet klar til norgesmesterskapet som braker løs i Stjørdal sentrum fredag.

– Alt går greit, utenom været, men vi får ha trua, sier Hege Thronæs, leder i Stjørdal Skateboardforening. Hun får god hjelp med å gjøre klart til skateboard-NM som braker løs i Stjørdal sentrum helgen 17. til 19. med street, bowl og Game of skate JR-konkurranse. Akkurat nå henges det opp bannere rundt skateparken.

– Det er mange som ønsker å sponse oss. Det blir mye bra folk og mye bra skating, lover Thronæs.

Nå er den uønskede graffitien fjernet fra bowlen, skaterne har vasket og gitt alt rødt nye strøk med maling, kommunen har også vasket og brannvesenet har spylt parken.

– Brannvesenet stiller alltid opp, skryter Thronæs.

– Høy kvalitet

Arrangementets mesterskapsansvarlig, Joakim Wang, har også stor tro på skate-NM i Stjørdal.

– Dette er andre gang vi er nordafor Trondheim. Det er viktig for oss å verdsette det lokale engasjementet. Det hadde selvsagt vært lettere for oss Oslo-folk å arrangere NM i Oslo hvert år, men når lokale krefter klarer å få i stand så sinnssykt fete parker, så synes vi det er kult å reise dit også, sier Wang, som er halvt trønder.

Joakim Wang mener den ca. 1500 kvadratmeter store skateparken er av høy nasjonal kvalitet.

– Vi har vært her et par ganger og sjekket ut og fulgt byggeprosessen, så vi kjenner den godt, sier Wang, som innrømmer at han selv ikke skater like mye lenger nå som han snart er 50.

Taco-wraps

For Brygga Restaurant er dette første gang de leverer catering utenfor Levanger.

– Det blir taco-wraps, nachos, gulrøtter med dip, men også det tradisjonelle som hamburgere og pølser, sier Eva Strugstad, som driver pop-ups ved diverse arrangementer.

– Foruten salsasaus, så lager jeg alle sausene selv, sier Strugstad, som vil få hjelp av sønnen med chips-maskinen.

Stjørdal Skateboardforening, Stavanger Skateklubb, Notodden skateboardklubb, NORB og Brettforbundet ønsker velkommen til skate-NM!