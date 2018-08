Skatval får besøk av sirkus

Det er sjelden Skatval får sirkus på besøk, men torsdag kommer Agora til bygda.

Sirkusdirektør Jan Ketil Smørdal har satt sammen et program som består av artister han har valgt fra øverste hylle. Det er folk han har jobbet sammen med i inn- og utland, og som han vet vil yte sitt aller beste. Torsdag er det forestilling på Fagerhaug på Skatval.

Unge Jan Ketil Smørdal spente opp et tau mellom utedoen og epletreet på familiegården hjemme på Nordfjordeid. Drømmen hans ble virkelighet da han startet Cirkus Agora i 1998. Nå er han og sirkuset tilbake med flere forestillinger i denne regionen.

– Med oss har vi artister i verdensklasse, grasiøse luftnummer, morsomme klovner og halsbrekkende akrobatikk. Fra Spania har vi med temposjongløren i verdensklasse, Tony Garcia. Han har imponert titusenvis av mennesker i noen av Europas største og mest anerkjente sirkus og høstet heder og ære i festivaler, sier Jan Ketil Smørdal.

Sandra, som er kjent som luftens prinsesse på NRK sitt program «bli med heim», får du se der hun svinger seg i en lysekrone høyt opp under sirkusteltet. Elegant og grasiøst tar hun pusten av publikummet med sine risikofylte vendinger. For fotsjongløren, Irena, snues verden på hodet. Hun bruker bena i stedet for hendene til å sjonglere!

– Hennes tekniske utførelse er det trolig ingen andre i verden som overgår innen denne spennende og krevende disiplinen, sier direktøren for sirkuset. Et sirkus må selvfølgelig ha en klovn, men hos Agora har de tre! De prisberømte klovnene Rivelinos er klare for å trimme lattermusklene til store og små i Agoras telt. Direktøren selv er som alltid klar for å ønske publikum hjertelig velkommen til Cirkus Agora, og i år som alle andre år har han overraskelser på lur.

Onsdag 8. august klokken 1830 starter sirkuset opp med forestilling på Vinnatrøa på Frosta. Torsdag 9. august samme tidspunkt er det klart for sirkus på Fagerhaug på Skatval med Cirkus Agora. Tidligere samme uke har sirkuset vært i Stugudal og Selbu.