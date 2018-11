Skoleelever fikk asfaltmaskin

Sist oppdatert 26/11/2018 kl 14:49

Veidekke har gitt Vg2 Anleggsteknikk på Ole Vig videregående skole en asfaltutlegger for å kunne gi dokumentert opplæring.

Yrkesopplæringen er avhengig av godt samarbeid med næringslivet. I første omgang skal maskinen benyttes på den nye parkeringsplassen til Storvika.

De får nå økt kompetanse med bruk av utlegger både for masse og asfalt. Elevene på Anleggsteknikk vil kunne plusse på i sine skolepapirer et fagområde som inngår som fordypningsfag. Faglærer på anleggsteknikk Odd Hermann Skei, forklarer at elevene skal gjennom fem fordypningsfag. Disse er anleggsmaskin, veianlegg, banemontør, asfalt og fjell og bergverk.

– Bra at næringslivet bidrar

– Denne maskina er konstruert for asfaltutlegging. Vi vil også kunne benytte denne til utlegg av finere masse under arbeid med planering og avretting, sier Skei. Avdelingsleder Anleggsteknikk Ragnhild Moe og lærer Kalle Thidemann synes det er bra at næringslivet på denne måten bidrar til at skolene oppnår de ønskede mål for elevenes utdannelsestrinn.

Denne høsten har elevene opparbeidet første trinn av parkeringsplassen nord for Storvika. Videre arbeid kan utføres enklere ved bruk av maskina som skolen nå fikk anskaffet.

Parkering for sommergjester

Den 3000 kvadratmeter store parkeringsplassen nord for Storvika skal ta imot mange gjester i sommerhalvåret. Disse skal nå få bedre anledning til å sette fra seg biler og sykler.

Bading og solvarme i sjøkanten har gitt generasjoner trivsel og velvære med idylliske svaberg og strender i Storvika. I et folkehelseperspektiv vil kommunen fortsatt legge til rette for allmenheten i Storvika, men nå med begrenset tilgang med bil og kjøretøy helt inn i området.

– Det er kommunen som legger premissene for eventuell stenging av dagens tilførselsveg. Vi har prosjektert et naturlig fall på den nye parkeringsplassen. Slik unngår vi avløpskummer på selve parkeringsdekket. Drenering er lagt ned i rørsystem på siden av parkeringa, og elevene som er med i prosjektet får praktisk opplæring i alle faser. De er med fra planlegging til prosjektering og gjennomføring, sier faglærer Odd Hermann Skei.

Asfaltleggeren som Veidekke har gitt til skolen er brukt, men vil likevel være formålstjenlig for opplæring trolig for flere kommende kull elever. Anders Indahl, Rashed Faizi, Ola Gåsbakk og Sander Ytrestøyl er fire av elevene på Anleggsteknikk Vg2 som nå får opplæring og blir operatører på utleggermaskinen.