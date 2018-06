Skolekolleger klare for sitt tiende «lopp»

Sist oppdatert 22/06/2018 kl 22:07

Ole Vig videregående skole stiller i år med 39 løpere i den 31. utgaven av St. Olavsloppet. Nå trenes det hardt før start i Trondheim onsdag 27. juni når 34 mil skal løpes.

De har skolens logo på sine blå skjorter og i likhet med elevene tar de sommerferie, men først skal de løpe sommeren og finværet i gang. Lagleder Anne Westerheim har nå fordelt sine kolleger på de 51 etappene.

Rektor med på laget

– Vi starter også i år med mottoet «spring med smil og stil». Målet vårt er å fullføre alle etapper, sier Westerheim som har skolens rektor Odd-Inge Strandheim med på laget. Han deltar for femte gang. De øvrige av skolens deltakere er også erfarne løpere. Fem av dem har deltatt i samtlige av skolens ti deltakende år. Fem ganger deltakelse resulterer i en stjerne på T-skjorta. En større og mer synlig stjerne får de som passerer ti år med løping i St. Olavsloppet.

Lagleder Anne Westerheim skal løpe etappene Kalfjellet-Skalstugan og Valne-Nälden. Verdalingen Einar Martin Kålen som jobber på matfag, skal løpe etappen Leirådal-Østnesbakkene. Audun Haugen fra driftsavdelingen på skolen skal løpe for femte gang. Nå med etappen Staakurvan-Duved.

– Den sprekeste skolen i Trøndelag

– Jeg tør vel kanskje påstå at vi er den sprekeste skolen i Trøndelag, sier Anne Westerheim og får støtte av Martin Vassli, Rolf Gresseth og Frank Fuglem. Sistnevnte har god løpserfaring og skal løpe sjarmøretappen fra Valla inn til Østersund lørdag 30. juni. Eldste deltaker i år er Modulf Ulseth (72). Han ligger slett ikke etter de andre i kondisjon og innsats. Korteste etappe i år har 22 år gamle Martin Vassli på strekningen Moan-Stalltjärnsgropen. Rolf Gresseth løper Ängena-Åre.

– Hvor lang tid beregner dere å benytte per løper på kilometeren?

– Gjennom alle disse ti årene har vi skaffet oss god erfaring. Det er for oss en grei regel at vi beregner fem minutter løping på en kilometer. Underveis har vi med oss noen hjelpere også. Noe å spise som gir energi og drikke må vi ha på etappene. Nå gjelder det å legge inn noen testturer før det store vennskapsløpet mellom Jämtland og Trøndelag starter. Vi er klar for innsats med nye halsvarmere påført skolens vakre logo, sier lagleder Anne Westerheim som nylig serverte 10-årskake til alle løpere i kantina.